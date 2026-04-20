Yozgat\'ta Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı

Yozgat ve Şefaatli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda kent merkezi ve Şefaatli ilçesinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı.
Adreslerde yapılan aramalarda, 18 gram uyuşturucu ve 499 sentetik ecza hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?