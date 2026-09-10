Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

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Yozgat'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda aracın motor kısmına gizlenmiş uyuşturucu, ruhsatsız tüfek ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 50 bin lira ele geçirildi.

Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda belirlenen adresler ile uyuşturucu madde taşınmasında kullanıldığı değerlendirilen araçta arama yapıldı. Aramada uyuşturucu maddenin bir bölümünün aracın motor kısmına gizlendiği tespit edildi.

Ekipler, aramalarda 16,17 gram sentetik uyuşturucu, 65 sentetik uyuşturucu hap, 141 gram likit uyuşturucu madde, 6 elektronik sigara, 2 ruhsatsız tüfek, 21 av fişeği ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 50 bin lira ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlılar M.B. ve M.E'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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