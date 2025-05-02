Yozgat\'ta Yapay Zeka Konferansı Düzenlendi

Yozgat Bozok Üniversitesinde, üretken yapay zeka teknolojilerinin akademik ve toplumsal etkilerinin ele alındığı "Üretken Yapay Zeka ve Üniversiteler" konulu konferans gerçekleştirildi.

Bozok Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Hıdır, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansın açılışında yaptığı konuşmada, üretken yapay zekanın, metin, görsel ve video gibi içerikler oluşturabilen sistemler olduğunu, bu teknolojinin birçok alanda dönüşüm sağladığını belirtti.

Üretken yapay zekanın üniversiteleri dönüştürme potansiyeline sahip olduğuna dikkati çeken Hıdır, "Bu dönüşümün bilinçli ve sorumlu bir şekilde yönetilmesi gerekir. Üniversiteler, bu teknolojinin hem öznesi hem de denetleyicisi olmak zorundadır." dedi.

Açılış konuşmasının ardından "Habercilikte Üretken Yapay Zeka Kullanımı" başlıklı sunum yapan Anadolu Ajansı (AA) Medya ve İletişim Teknolojileri AŞ Teknoloji Danışmanı Yakup Şıvka, haber üretim süreçlerinde yapay zekadan, yeni haber üretimi, haber özetleme, sosyal medya üzerinden haber alarm sistemleri oluşturma, veri temelli otomatik haber yazımı, haber redaksiyonu, Türkçe imla ve anlatım denetimi gibi alanlarda faydalanıldığını söyledi.

Ayrıca, sistemin başlık-içerik uyumu, maddi hatalar, 5N1K eksiklikleri ve haber rehberine uygunluk gibi editoryal denetimleri de yapabildiğine işaret eden Şıvka, AA'nın geliştirdiği modellerin etik ve hukuki uyum süreçlerine de özel önem verdiğini dile getirdi.

Geliştirilen yapay zeka sistemlerinin, yüz tanıma, nesne etiketleme, fotoğraf altı yazımı, yasaklı nesne tespiti, derin sahte içeriklerin belirlenmesi gibi alanlarda da kullanıldığını anlatan Şıvka, özellikle sosyal medya kaynaklı paylaşımların analiz edilerek haber değerine göre puanlandığını ve muhabiri olmayan bölgelerden gelen içeriklerin erken tespit edilerek teyit mekanizmalarının hızla devreye alındığını kaydetti.

Şıvka, T3 Vakfı işbirliğiyle yürütülen projelerde, Anadolu Ajansının arşivinde yer alan yaklaşık 14 milyon Türkçe haber metninin yerli büyük dil modeliyle işlendiğini, bu sayede Türkçe haber analizinde kullanılabilecek milli bir yapay zeka ürününün geliştirilmesinin hedeflendiğini belirtti.

Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu, "Üretken Yapay Zeka Dünyası: Fırsatlar ve Riskler" başlıklı sunumunda, yapay zekanın artık engellenemez noktaya ulaştığını savundu.

Yapay zekanın stratejik alan olarak ele alınması gerektiğine değinen Sağıroğlu, bu çağın gerekliliklerine ayak uydurmanın önemini vurguladı.

"Akıllı Şehirlerde Temiz Enerji Kullanımı" başlıklı sunum yapan Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Şahin de dünya genelinde 700 milyon kişinin elektriğe, 2,3 milyar insanın ise temiz pişirme olanaklarına erişemediğini belirterek, artan nüfus ve iklim krizine bağlı afetlerle mücadele için temiz ve sürdürülebilir enerji kullanımının kaçınılmaz hale geldiğini söyledi.

Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Naci Efe ise "Girişimciliğe Giden Yolda Yapay Zeka" başlıklı sunumunda, yapay zekanın büyük veri setlerini analiz ederek girişimcilere hızlı ve doğru içgörüler sunduğunu aktardı.

Yapay zeka teknolojisinin bazı sektörlerde çalışanlar ve müşteriler tarafından temkinli karşılandığına değinen Efe, bunun benimsenme sürecini yavaşlatabileceğine dikkati çekti.

Konferans, akademisyenlerin sunumlarıyla devam etti.