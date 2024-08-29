Yozgat'ta yeşil renkteki dev çekirgenin su ihtiyacını çay kaşığı ile karşıladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yozgat'ta yeşil renkteki dev çekirgenin su ihtiyacını çay kaşığı ile karşıladı

Geniş Video İzle

Yozgat'ta yaşayan Ahmet Yıkılmaz isimli vatandaşın büyüklüğü ile dikkat çeken yeşil renkteki çekirgenin çay kaşığı ile su ihtiyacını karşıladığı video, sosyal medyada ilgi ile izlendi.

29.08.2024 10:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat'ta yeşil renkteki dev çekirgenin su ihtiyacını çay kaşığı ile karşıladı

YOZGAT - Yozgat'ta yaşayan Ahmet Yıkılmaz isimli vatandaşın büyüklüğü ile dikkat çeken yeşil renkteki çekirgenin çay kaşığı ile su ihtiyacını karşıladığı video, sosyal medyada ilgi ile izlendi.

Yozgat Şehirlerarası Otobüs Terminali mevkiinde bulunan öğretmenevinin bahçesinde Ahmet Yıkılmaz isimli bir vatandaşın, çay kaşığı ile bir çekirgenin su ihtiyacını karşılaması, sosyal medyada en çok izlenen videolar arasında yer aldı. Arkadaşlarıyla sohbet esnasında koluna konan iri cüssesi ve yeşil rengiyle dikkat çeken çekirgenin susadığını fark eden Yıkılmaz, çekirgeye çay kaşığı ile su uzattı. Yıkılmaz'ın uzattığı suyu içen çekirgenin o hallerini, Yıkılmaz'ın arkadaşları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı. Yıkılmaz su ihtiyacını gideren yeşil çekirgeyi bir süre sonra çalılık alana bıraktı.

Sosyal medya hesabından gülümseten ve yüreklere dokunan görüntüyü paylaşan Yıkılmaz'ın videosu binlerce kişi tarafından izlendi.

Kaynak: İHA

Sosyal Medya, Yozgat, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yozgat'ta yeşil renkteki dev çekirgenin su ihtiyacını çay kaşığı ile karşıladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:40 İstanbul’da 1 kişinin öldüğü, 35 kişinin yaralandığı metrobüs kazası kamerada İstanbul'da 1 kişinin öldüğü, 35 kişinin yaralandığı metrobüs kazası kamerada
09:19 Metroda akıl almaz olay Koca adam, herkesin içinde Suriyeli çocuğu dövdü Metroda akıl almaz olay! Koca adam, herkesin içinde Suriyeli çocuğu dövdü
09:03 İstanbul’da metrobüs kazası 1 kişi hayatını kaybetti, 38 yaralı var İstanbul'da metrobüs kazası! 1 kişi hayatını kaybetti, 38 yaralı var
07:50 Ferdi Tayfur, kızı Tuğçe Tayfur’a soyadını kullanmaması için resti çekti Ferdi Tayfur, kızı Tuğçe Tayfur'a soyadını kullanmaması için resti çekti
00:16 Kayıp Narin Güran soruşturmasında ağabey gözaltında Kolundaki ısırık olayı çözebilir Kayıp Narin Güran soruşturmasında ağabey gözaltında! Kolundaki ısırık olayı çözebilir
15:54 Hollywood’un tanınmış doktoru kliniğinin önünde vurularak öldürüldü Hollywood'un tanınmış doktoru kliniğinin önünde vurularak öldürüldü
15:34 Ferdi Kadıoğlu’nun Brighton’daki ilk maçı belli oldu Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton'daki ilk maçı belli oldu
15:34 Galatasaray’da istifa depremi Başkan Dursun Özbek, apar topar yönetimi topluyor Galatasaray'da istifa depremi! Başkan Dursun Özbek, apar topar yönetimi topluyor
15:29 Ekrem İmamoğlu duyurdu: Taksi sistemi değişiyor Ekrem İmamoğlu duyurdu: Taksi sistemi değişiyor
15:21 Müşteri Temsilcisinin İki Yüzlü Tavrı Tartışma Yarattı Müşteri Temsilcisinin İki Yüzlü Tavrı Tartışma Yarattı
15:19 Herkes Batshuayi’nin Şampiyonlar Ligi sözlerini konuşuyor Herkes Batshuayi'nin Şampiyonlar Ligi sözlerini konuşuyor
15:18 Annelik heyecanı yaşayan Neslihan Atagül’ün bebeğinin cinsiyeti belli oldu Annelik heyecanı yaşayan Neslihan Atagül'ün bebeğinin cinsiyeti belli oldu
15:11 Senem’in katilinin internette cevabını aradığı soru şoke etti: Eşimin kusurlu olması için... Senem'in katilinin internette cevabını aradığı soru şoke etti: Eşimin kusurlu olması için...
15:02 Türkiye’nin normalleşmek için Suriye’ye 4 şartı var Türkiye'nin normalleşmek için Suriye'ye 4 şartı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2024 11:08:10. #1.13#
SON DAKİKA: Yozgat'ta yeşil renkteki dev çekirgenin su ihtiyacını çay kaşığı ile karşıladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement