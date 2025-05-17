Yozgat\'ta Zincirleme Trafik Kazası

Yozgat'ta 6 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 6 kişi tedavi altına alındı.
Kent merkezi Adliye Kavşağı'nda 6 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 6 kişi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kavşakta bir süre aksayan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
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