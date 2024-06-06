Yozgat'ta zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı - Son Dakika
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Yozgat'ta zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı

Yozgat\'ta zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 tır, 1 traktör ve 4 araç daha karıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı. Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, olay yerine gelerek çalışmaları takip etti ve başsağlığı dileklerini iletti.

06.06.2024 23:21
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Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 2'si tır, biri traktör olmak üzere 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Yozgat- Sivas kara yolu Yozgat Şeker Fabrikası yakınlarında 7 araç zincirleme trafik kazasına karıştı.

Trafik kazasında 38 AEK 032 plakalı otomobilin sürücüsü İ.A. (38) olay yerinde yaşamını yitirdi, diğer araçlardaki 7 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Sorgun Devlet Hastanesi ve Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerine gelen Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, gazetecilere, Yozgat'tan Sivas istikametine giden yolda zincirleme trafik kazası meydana geldiğini söyledi.

Kazada 1 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 7 kişinin yaralandığını belirten Özkan, "Kazanın ilk anından itibaren, emniyet, sağlık ve AFAD ekiplerimiz çalışmaya başlamıştır. Ölen vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yozgat'ta zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı - Son Dakika

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