Yozgat, UNESCO Öğrenen Şehirler Zirvesi 2026'ya Ev Sahipliği Yapıyor

07.04.2026 18:39
Yozgat, Türkiye'de ilk kez düzenlenen UNESCO Öğrenen Şehirler Zirvesi'ne ev sahipliği yaparak hayat boyu öğrenme yaklaşımıyla yerel kalkınmaya yeni bir bakış açısı kazandırmayı amaçlıyor. Zirve, çok paydaşlı iş birliği modeliyle gerçekleştirildi ve yerel yönetimler ile ulusal politika yapıcılar için önemli bir kaynak olması hedefleniyor.

Yozgat, UNESCO Öğrenen Şehirler Zirvesi 2026'ya ev sahipliği yaparak uluslararası bir organizasyona kapılarını açtı. Türkiye'de ilk kez düzenlenen zirve, hayat boyu öğrenme yaklaşımıyla yerel kalkınmaya yeni bir perspektif kazandırmayı hedefliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı yürütücülüğünde gerçekleştirilen zirve, çok paydaşlı bir iş birliği modeliyle hayata geçirildi.

Zirvenin açılış programına Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Belediye Başkanı Kazım Arslan ve diğer protokol üyeleri katıldı. İlk gün somut olmayan kültürel miras etkinlikleri düzenlenirken, ikinci gün UNESCO Öğrenen Şehirler Ağı'na ilişkin bilgilendirme oturumu yapıldı. Ağda Türkiye'den 11 şehir yer alıyor ve oturumda bu şehirlerin eğitim, kültür ve sosyal kalkınma alanlarında nasıl daha kapsayıcı hale gelebileceği ele alındı.

Programda 'Hayat Boyu Öğrenmenin Geleceği ve İyi Uygulama Örnekleri' paneli düzenlendi ve farklı şehirlerden başarılı projeler paylaşıldı. Ayrıca, 'Öğrenen Şehir ve Anadoludakiler' panelinde Anadolu'nun üretim kültürünün korunması konusu tartışıldı. Zirve kapsamında gerçekleştirilecek çalıştayda somut politika önerileri geliştirilmesi hedefleniyor.

Bu zirve, Yozgat için yeni iş birliklerinin kapısını aralayan stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor ve TR72 Bölgesi'nin kalkınmasına katkı sağlaması bekleniyor. Ortaya çıkacak sonuçların yerel yönetimler ve ulusal politika yapıcılar için yol gösterici olması öngörülüyor.

Yerel Yönetim, Politika, Türkiye, Unesco, Yozgat, Kültür, Güncel, Son Dakika

