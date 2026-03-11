Yozgat Vali Yardımcısı Kasımoğlu Görevden Uzaklaştırıldı

Ardahan vali yardımcısı iken Yozgat vali yardımcılığı görevine atanan Mustafa Berat Kasımoğlu, İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırıldı.

Ardahan Valiliğinin NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamada, Kasımoğlu hakkında yürütülen soruşturmaya ilişkin şunlar kaydedildi:

"Ardahan vali yardımcısı olarak görev yapmakta iken 5 Mart itibariyle Yozgat vali yardımcısı olarak görevlendirilen Mustafa Berat Kasımoğlu hakkında yürütülen incelemeler neticesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. maddesi uyarınca disiplin soruşturması başlatılmış, ilgili soruşturma sonucunda, aynı kanunun 137 ve devamı maddeleri kapsamında Mustafa Berat Kasımoğlu, İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılmıştır."