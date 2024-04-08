Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan'dan Ramazan Bayramı Mesajı - Son Dakika
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Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan'dan Ramazan Bayramı Mesajı

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan\'dan Ramazan Bayramı Mesajı

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Özkan, mesajında, bolluk, bereket ve huzurun yaşandığı, rahmet, mağfiret ve cömertliğin vesilesi olan 11 ayın sultanı mübarek ramazan ayını tamamlayıp, milletçe bir Ramazan Bayramı'na daha huzur ve güvenle kavuşmanın sevincinin yaşadıklarını belirtti.

08.04.2024 15:06
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Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özkan, mesajında, bolluk, bereket ve huzurun yaşandığı, rahmet, mağfiret ve cömertliğin vesilesi olan 11 ayın sultanı mübarek ramazan ayını tamamlayıp, milletçe bir Ramazan Bayramı'na daha huzur ve güvenle kavuşmanın sevincinin yaşadıklarını belirtti.

Manevi duyguların en üst düzeye çıktığı bu güzel günlerde insanların birbirine ve ülkeye karşı sorumluluklarını daha çok hatırlaması gerektiğini aktaran Özkan, şunları kaydetti:

"Anne babamızı, aile büyüklerimizi, akraba ve komşularımızı ziyaret ederek sevdiklerimizle bayramlaşmalı, çocuklarımıza bayram kültürünü yaşatmalıyız. Bayram vesilesiyle aziz şehitlerimizin kıymetli ailelerini, kahraman gazilerimizi, devlet kurumlarımızda ağırladığımız yaşlı, engelli ve çocuklarımızı ziyaret etmeyi, onlarla da bayramlaşmayı ihmal etmemeliyiz. Yozgatlı hemşehrilerimin Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, bu güzel bayram coşkusunun kardeşliğimizi daha da güçlendirmesini temenni ediyorum."

Kaynak: AA

Mehmet Ali Özkan, Ramazan Bayramı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan'dan Ramazan Bayramı Mesajı - Son Dakika

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