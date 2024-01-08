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Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, gazetecilerle bir araya geldi - Son Dakika
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Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, gazetecilerle bir araya geldi

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentte görev yapan gazetecilerle bir araya geldi. Vali Özkan, gazetecilerin önemine vurgu yaparak, onların ilimizi daha iyi tanımamızı sağladığını ve yol gösterici olduklarını belirtti. Toplantıda kentteki çalışmalar hakkında bilgi verildi ve gazetecilerin soruları yanıtlandı.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, gazetecilerle bir araya geldi
08.01.2024 - 15:17,
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Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla kentte görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.

İl Özel İdaresi Sosyal Tesisi'nde gazetecilerle buluşan Özkan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Özkan, gazeteciler aracılığıyla il genelinde yaşanan olaylara dair fikir edindiklerini belirterek, "Sizlerin sayesinde ilimizi daha iyi tanıyoruz, sahada yapılması gerekenleri daha iyi kavrıyoruz ve bu istikamette yol alamaya çalışıyoruz. Sahada yüreğinizle, ahlakınızla ve vicdanınızla ekmeğinizin peşinde koşan sizler bizlere ışık ve istikamet oluyorsunuz. Bu vesileyle bu görevi ifa eden hepinize şükranlarımı sunuyor, gazeteciler gününüzü kutluyorum." dedi.

Kentteki çalışmalar hakkında bilgi veren Özkan, gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

Toplantıya, İl Jandarma Komutanı Albay Necdet Özcan, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz da katıldı.

Kaynak: AA
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