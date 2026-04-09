Yozgat Valisi Özkan, Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Özkan, mesajında, gelişen teknolojik imkanları, güçlü insan kaynağı ve artan mesleki donanımıyla her geçen gün daha da güçlenmekte olan Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Polislerin, milletin huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden fedakarca görev yaptığını belirten Özkan, şunları kaydetti:

"Emniyet teşkilatımız, gelişen teknolojik imkanları, güçlü insan kaynağı ve artan mesleki donanımıyla her geçen gün daha da güçlenmekte, vatandaşlarımızın özgürlüğünü kısıtlamadan güvenliğini sağlama anlayışıyla görevini büyük bir özveriyle sürdürmektedir. Bu yönüyle, dünya standartlarında hizmet sunan köklü bir kurum olma niteliğini kararlılıkla devam ettirmektedir. Polis Günü vesilesiyle merhameti, cesareti ve görev bilincini aynı yürekte taşıyan tüm kahraman polislerimizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Emniyet teşkilatımıza nice başarılı yıllar diliyor, tüm polislerimizin Polis Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum."