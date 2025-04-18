Yozgatlı Çiftçi Satılmış Arkol: "Türkiye Cumhuriyeti Gidiyor Elimizden, Onu Koruyacağız" - Son Dakika
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Yozgatlı Çiftçi Satılmış Arkol: "Türkiye Cumhuriyeti Gidiyor Elimizden, Onu Koruyacağız"

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CHP’nin yarın Yozgat’ta yapılacak “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingine traktörüyle katılacağını söyleyen çiftçi Satılmış Arkol, “Memleketin nereye gittiğini bildiğimiz yok ki bizim. Bilsek de yönümüzü bulsak da gitsek. Türkiye Cumhuriyeti gidiyor elimizden. Türkiye Cumhuriyeti gidiyor, biz de nereye gideceğimizi bulmaya çalışacağız. Türkiye Cumhuriyeti’ni vermemeye çalışacağız, onu koruyacağız” diye konuştu.

18.04.2025 19:11
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Haber: Gülara Subaşı-Seyfi Çelikkaya/ Kamera: Dursun Alkaya

(YOZGAT) - CHP'nin yarın Yozgat'ta yapılacak "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine traktörüyle katılacağını söyleyen çiftçi Satılmış Arkol, "Memleketin nereye gittiğini bildiğimiz yok ki bizim. Bilsek de yönümüzü bulsak da gitsek. Türkiye Cumhuriyeti gidiyor elimizden. Türkiye Cumhuriyeti gidiyor, biz de nereye gideceğimizi bulmaya çalışacağız. Türkiye Cumhuriyeti'ni vermemeye çalışacağız, onu koruyacağız" diye konuştu.

Silivri'de tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı aday Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması için her hafta sonu Türkiye'nin farklı bir ilinde düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi, yarın saat 14.00'te Yozgat Cumhuriyet Meydanı'nda yapılacak.

19 Mart sürecinde sokağa çıkarak İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto eden çiftçilere kesilen park cezalarını üstleneceğini söyleyen Özel, yarın miting için şehre geldiğinde Yozgat girişinde çiftçiler tarafından traktörlerle karşılanacak. Yarın CHP Lideri Özel'i traktörüyle karşılamaya gideceğini söyleyen Büyükincirli köyüden 65 yaşındaki çiftçi Satılmış Arkol, Ekrem İmamoğlu'nun serebst bırakılması için her türlü desteği vereceklerini belirterek ANKA Haber Ajansı'na şunları söyledi:

"Motorumuza binip geleceğiz. Traktörümüzü alıp karşılama alanında bulunacağız. Nerede sona eriyorsa motorumuzu oraya bırakıp, yine gelip burada, meydanda Ekrem İmamoğlu'nu desteklemek için her şeyi yapacağız.

"Kendilerinin hiç diplomaları yok, onu konuşan yok"

Memlekette adını söyleyemiyorsun. Eskiden böyle bir şey yoktu. Adam memleketi götürüyor, ona bir şey yok; gidiyorsun, tatlıcıdan bir tane tatlı alıyorsun 15 yıl alıyorsun. Böyle bir şey olmaz ki. 35 senelik bir diploma iptal edilir mi? Kendilerinin hiç diplomaları yok, onu konuşan yok. Adamın bu zaman kadar uğraştığı diploması elinden alınır mı? Hırsızlık yapmamış, adam öldürmemiş, adam okumuş, hakkını almış. Memlekette doğru dürüst adam bulamazlar o zaman.

"Türkiye Cumhuriyeti gidiyor elimizden"

Memleketin nereye gittiğini bildiğimiz yok ki bizim. Bilsek de yönümüzü bulsak da gitsek. Türkiye Cumhuriyeti gidiyor elimizden. Türkiye Cumhuriyeti gidiyor, biz de nereye gideceğimizi bulmaya çalışacağız. Türkiye Cumhuriyeti'ni vermemeye çalışacağız, onu koruyacağız. Nitekim Ekrem İmamoğlu olsun, CHP olsun, öbür partiler olsun, hangi parti olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti elimizden gidiyor.

"Eğer gözleri görüyorsa buraya gelirler"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yozgat'ta yüzde 80 oy aldığını söyleyen Arkol, "En önde giden o. O yüzden biz buraya 5 bin kişi de toplasak bizim için büyük başarı. Ama inşallah bu insanlar doğruyu-yanlışı biliyordur da çok adam birikir. Eğer önünü görüyorsa, gözleri görüyorsa buraya gelir. Traktörümü alacağım. Sabahleyin 11.00'de bineceğim. Biz buraya yarım saatte geliyoruz, 30 km yoldan geliyorum ben. Belirledikleri yere geleceğim."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Yozgatlı Çiftçi Satılmış Arkol: 'Türkiye Cumhuriyeti Gidiyor Elimizden, Onu Koruyacağız' - Son Dakika

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