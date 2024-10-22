Yozgatlı şehit ailesi ve 15 Temmuz gazisi FETÖ elebaşının ölümüne sevindi - Son Dakika
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Yozgatlı şehit ailesi ve 15 Temmuz gazisi FETÖ elebaşının ölümüne sevindi

Yozgatlı şehit ailesi ve 15 Temmuz gazisi FETÖ elebaşının ölümüne sevindi

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında şehit düşenlerin yakınları ve gaziler, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölmesinin sevincini yaşıyor.

22.10.2024 12:18
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FETÖ'nün darbe girişimi sırasında şehit düşenlerin yakınları ve gaziler, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölmesinin sevincini yaşıyor.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde şehit düşen Mustafa Koçak'ın Yozgat'ın Gülyayla köyünde yaşayan annesi Züleyha Koçak, AA muhabirine, FETÖ elebaşı Gülen'in ölümünü televizyondaki haberlerden öğrendiğini belirterek, Türkiye'nin dört bir yanında şehit aileleri ve gazilerin habere çok sevindiğini söyledi.

Oğlunun evli ve 2 çocuk babası olduğunu ifade eden Koçak, "Cenabıallah öbür dünyada onu cehennemden çıkartmasın. O bizi yaktı, Allah da onu yaksın. İnşallah bir daha öyle bir bela gelmez. Oğlum şehit olalı 8 yıl bitti, oğlu ve kızı yetişti. Cenabıallah onlara da uzun ömürler versin. Bugün çok sevinçliyiz. Şehit aileleri ve gazilerin hepsi sevinçli. Allah şehit yakınlarımıza büyük sabır versin." diye konuştu.

Baba İbrahim Koçak da FETÖ elebaşı Gülen'in ölmesine çok sevindiklerini anlatarak, "Bugün alnımıza güneş doğdu. Bütün şehit ailelerinin gözü aydın olsun. Çok şükür bela gitti. Duyunca çok sevindik. Bizi yaktı, kurban olduğum Allah da onu cehennemde yaksın. Torunlarımız babasız büyüdü. Çok şükür Allah'ıma vatan haini öldü. Türkiye de kurtuldu." dedi.

Oğlunun mezarını ziyaret eden şehit babası Koçak, "Mustafa, bugün gözün aydın, FETÖ öldü. Bütün şehit ailelerinin gözü aydın olsun. Allah'ım çok şükür bunu da gösterdi. Alnımıza güneş doğdu bugün. Allah başka bela vermesin." ifadelerini kullandı.

Sorgun ilçesinde yaşayan 15 Temmuz gazisi Mustafa Çetinkaya da 15 Temmuz darbe girişiminde Ankara'da gazi olduğunu söyledi.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in öldüğünü duyunca çok mutlu olduğunu anlatan Çetinkaya, "FETÖ, 15 Temmuz'da binlerce kişinin yaralanmasına yüzlerce kişinin de şehit olmasına, kanının dökülmesine sebep oldu. İnşallah ateşi bol olur, cehennemde yanar. Ülkemize çok zarar verdi. Biz bugün çok mutlu olduk." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Darbe Girişimi, 15 Temmuz, Politika, Güncel, yozgat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yozgatlı şehit ailesi ve 15 Temmuz gazisi FETÖ elebaşının ölümüne sevindi - Son Dakika


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