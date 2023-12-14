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YSK, 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde bir sandık bölgesindeki seçmen sayısını 350 olarak belirledi - Son Dakika
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YSK, 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde bir sandık bölgesindeki seçmen sayısını 350 olarak belirledi

YSK, 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kullanılacak seçim malzemelerinin ihtiyaç miktarlarını hesaplamak için bir sandık bölgesinin kaç seçmeni kapsayacağını belirledi. Tasarruf ilkelerini göz önünde bulunduran YSK, bir sandık bölgesindeki seçmen sayısını 350 olarak belirledi.

YSK, 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri\'nde bir sandık bölgesindeki seçmen sayısını 350 olarak belirledi
14.12.2023 - 09:33,
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, bir sandık bölgesindeki seçmen sayısını 350 olarak belirledi.

Resmi Gazete'de yayımlanan YSK kararına göre, seçimlerde kullanılacak her türlü seçim malzemesinin ihtiyaç miktarlarının hesaplanarak ilçe seçim kurullarına gönderilmesi işlemleri için bir sandık bölgesinin kaç seçmeni kapsayacağı tespit edildi.

YSK, seçmenler en az iki seçim türü için bir sandıkta oy kullanacaklarından, tasarruf ilkelerini göz önüne alarak, bir sandık bölgesindeki seçmen sayısının 350 olarak belirlenmesine karar verdi.

Kaynak: AA
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Yüksek Seçim Kurulu, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: YSK, 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde bir sandık bölgesindeki seçmen sayısını 350 olarak belirledi - Son Dakika
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