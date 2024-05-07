(ANKARA) - Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 31 Mart yerel seçimlerinin kesin sonuçlarına ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
YSK'nin 31 Mart yerel seçimlerinin kesin sonuçlarına ilişkin kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Kararda; Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Belediye Başkanlığı, İl Genel Meclisi Üyeliği ve Belediye Meclisi Üyeliği seçimlerine ilişkin katılım oranları, partilerin oy oranları yer aldı.
Son Dakika › Güncel › YSK, 31 Mart yerel seçimlerinin kesin sonuçlarını açıkladı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?