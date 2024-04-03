YSK, Abdullah Zeydan'ın mazbatasını verme kararı aldı

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HABER: MEHMET OFLAZ/ KAMERA: EYLEM LADİN DEĞER

YSK, Van İl Seçim Kurulunun Abdullah Zeydan hakkındaki kararını kaldırarak, 4'e karşı 7 üyenin oyuyla mazbatanın Zeydan'a verilmesini kararlaştırdı.

YSK, Zeydan ilgili DEM Parti tarafından yapılan itirazı görüşmek üzere toplandı. Alınan kararı, DEM Parti'nin YSK temsilcisi Mehmet Rüştü Tiryaki açıkladı.

Tiryakinin açıklaması şöyle:

"31 Mart tarihinde gerçekleştirilen yerel seçimlerde Van Büyükşehir Belediye Eş Başkan adayımız Abdullah Zeydan rekor denilecek bir oyla Büyükşehir Belediye Eş Başkanı olarak seçilmişti. Fakat bu arada AKP adayı ve il örgütü Abdullah Zeydan'ın adaylığının düşürülmesi ve belediye başkanlığı mazbatasının kendilerine verilmesi için bir başvuruda bulunmuşlardı. Maalesef Van İl Seçim Kurulu hukukun bütün genel ilkelerini ayaklar altına alarak dün Abdullah Zeydan'a verilemeyeceğine, mazbatanın ikinci sıradaki AKP'nin adayına verileceğine karar vermişti. DEM Parti olarak bu karara itiraz etmiştik. Dünden beri halklarımız ayakta, direniyorlar. YSK bugün bir toplantı yaptı ve itirazımızı görüştü. YSK, oyçokluğuyla itirazımızı kabul etti ve Van İl Seçim Kurulu kararını kaldırarak,mazbatanın Abdullah Zeydan'a verilmesine karar verdi. YSK'nın kararları kesin, herhangi bir merciye itiraz olanağı yok, Anayasa Mahkemesi denetimine tabi de değil."

YSK'nın kararı 4'e karşı 7 üyenin oyuyla aldığı öğrenildi.