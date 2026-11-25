Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkan Vekili İsmail Kalender, "Günümüzde seçim yönetimi kurumları teknolojik gelişmeler, yapay zeka, bilgi güvenliği ve dezenformasyon yanında deprem ve savaş gibi olağanüstü koşullar gibi pek çok önemli meseleyle karşı karşıyadır." dedi.

Kalender, YSK tarafından ATGV Eğitim ve Sosyal Tesisi'nde düzenlenen Antalya Uluslararası Seçim Forumu'nun (Antalya International Election Forum-AIEF) kapanış konuşmasında, iki gün süren toplantılarda gerçekleştirilen sunum ve değerlendirmelerin, seçimlerin demokratik hayatın sürekliliği ve istikrarı açısından önemini bir kez daha ortaya koyduğunu ifade etti.

Forumda farklı ülkelerden Merkezi Seçim Kurullarının başkanları ve temsilcilerinin deneyimlerini paylaştığını belirten Kalender, forumun seçim yönetimi alanındaki ortak meselelerin daha iyi anlaşılmasına katkı sağladığını kaydetti.

Kalender, forumda paylaşılan bilgi ve tecrübelerin gelecekte karşılaşılabilecek sorunlara yönelik ortak çözümler geliştirilmesine de yardımcı olacağına inandığını söyledi.

Ülkelerin tarihleri, hukuk sistemleri ve idari yapıları farklı olsa da seçimlerin güvenilir, şeffaf, tarafsız ve hukuka uygun şekilde gerçekleştirilmesi konusunda ortak sorumluluk taşıdıklarını vurgulayan Kalender, "Günümüzde seçim yönetimi kurumları teknolojik gelişmeler, yapay zeka, bilgi güvenliği ve dezenformasyon yanında deprem ve savaş gibi olağanüstü koşullar gibi pek çok önemli meseleyle karşı karşıyadır. Bu gelişmeler, seçim yönetiminde sürekli öğrenmeyi, kurumsal kapasiteyi geliştirmeyi ve uluslararası işbirliğini her zamankinden daha önemli hale getirmektedir." diye konuştu.

Uluslararası işbirliğinin farklı tecrübelerden yararlanarak ülkelerin kendi sistemlerini geliştirmesine imkan sağlamasının önemine dikkati çeken Kalender, farklı sistemlere sahip ülkelerin ortak sorumlulukları paylaştığını ve işbirliğinin sürdürülmesi gerektiğini ifade etti.

Kalender, forumun ülkeler arasındaki dostluk ve mesleki işbirliğini güçlendirmesi temennisinde bulundu.

Forumun kapanış oturumunda ise Rusya Federasyonu Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Ella Pamfilova'nın moderatörlüğünde A-Web Dış İlişkiler Birimi Direktörü Rita Taeryung Lee, HAVELSAN Proje Koordinatörü Özkan Bayraktar, Kırgız Cumhuriyeti Merkez Seçim Kurulu Komisyonu Başkanı Tynchtyk Shainazarov ve YSK Seçmen Kütüğü Genel Müdürü Şeref Şık'ın katılımıyla, "Seçimlerde Teknolojinin Kullanımı ve Şeffaflığa Etkisi" paneli gerçekleştirildi.