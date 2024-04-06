YSK, DEM Parti'nin Hilvan ve Kars başvurularını reddetti - Son Dakika
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YSK, DEM Parti'nin Hilvan ve Kars başvurularını reddetti

YSK, DEM Parti'nin Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde seçimin yenilenmesi kararının iptali için yaptığı başvuru ile Kars merkezde yapılan seçimlerin yenilenmesi için yaptığı başvuruyu reddetti. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, YSK kararına tepki gösterdi ve demokrasiye darbe olduğunu belirtti.

06.04.2024 17:49  Güncelleme: 17:50
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), DEM Parti'nin Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde seçimin yenilenmesi kararının iptali için yaptığı başvuru ile Kars merkezde yapılan seçimlerin yenilenmesi için yaptığı başvuruyu reddetti. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "YSK'nin Kars ve Hilvan kararı demokrasiye darbedir! Bugün itibariyle YSK'nin önünde çok sayıda hukuksuzluğa hayır deme imkanı bulunuyor. Oy yakanları ve irade gaspı yapanları normalleştirmek, bu ülkenin demokratik geleceğine büyük bir ihanettir. YSK'yi demokrasiye dönük darbeye daha fazla alet olmamaya çağırıyoruz!" dedi.

YSK, DEM Parti'nin Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde seçimin yenilenmesi kararının iptali için yaptığı başvuru ile Kars merkezde yapılan seçimlerin yenilenmesi için yaptığı başvuruyu reddetti. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, YSK kararına tepki gösterdi. Bakırhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"YSK'nin Kars ve Hilvan kararı demokrasiye darbedir!

Hilvan'da halkın büyük farkla kazandığı seçimlere aleni şekilde hile karıştırılmıştır. Sahte oyları kullanamadığı için yakanlar hakkında soruşturma başlatılması gerekirken, başvuruları esas alınarak seçim iptal edilmiş ve halkın iradesi gasp edilmiştir. Hilvan'da demokratik işleyişe açık şekilde siyasi kumpas kuruldu ve YSK bu kumpası onayladı. DEM Parti olarak yenilenecek seçimde haksızlığa ve hukuksuzluğa karşı adaleti ve demokrasiyi savunacağız! Kimsenin kuşkusu olmasın ki, yenilenecek olan seçimde Hilvan halkı demokrasiye dönük darbeyi mahkum edecek ve haksızlığa güçlü bir cevap verecek.

YSK, Kars'ı bilmeyen, kentle ve halkla alakası olmayanların haram oylarıyla irade gaspı yapılmasına yol vermiştir. Demokrasiyi ve hukuku korumakla ilgili tarihi sorumluluğunu yerine getirmemiştir. Kars halkının iradesini gasp edenler meşru değildir. 31 Mart'ta halk iradesine kaçak seçmenle darbe yapanları asla unutmayacağız.

Bugün itibarıyla YSK'nin önünde çok sayıda hukuksuzluğa hayır deme imkanı bulunuyor. Oy yakanları ve irade gaspı yapanları normalleştirmek, bu ülkenin demokratik geleceğine büyük bir ihanettir. YSK'yi demokrasiye dönük darbeye daha fazla alet olmamaya çağırıyoruz!"

Kaynak: ANKA

Tuncer Bakırhan, DEM Parti, Şanlıurfa, Kars, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YSK, DEM Parti'nin Hilvan ve Kars başvurularını reddetti - Son Dakika

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