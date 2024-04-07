YSK, Ordu'da oyların yeniden sayılması kararına itirazları değerlendirdi

AKP, Ordu'da İl Seçim Kurulu'nun bazı ilçelerde oyların yeniden sayılması kararına itiraz etti. YSK, Gölköy, Kumru ve Gülyalı'da oyların yeniden sayılmamasına, ancak; İkizce, Perşembe, Mesudiye, Çamaş, Gürgentepe, Kabataş ve Ünye'de oyların yeniden sayılmasına karar verdi.
YSK, bugün yaptığı toplantıda partilerin itirazlarını görüşmeye devam etti.
Verilen bilgiye göre, CHP'nin İstanbul Bahçelievler, Ümraniye, Pendik, Nevşehir'in Avanos ilçe belediye başkanlığı seçimlerinde oyların yeniden sayılması talebini reddetti.
YSK; ayrıca DEM Parti'nin Bitlis belediye başkanlığı seçimine ilişkin yeniden sayım talebinin de reddetti.
AKP, Ordu'da İl Seçim Kurulu'nun bazı ilçelerde oyların yeniden sayılmasına ilişkin kararına itiraz etti. YSK, Gölköy, Kumru ve Gülyalı'da oyların yeniden sayılmamasına karar verdi.
Kurul, Ordu'nun İkizce, Perşembe, Mesudiye, Çamaş, Gürgentepe, Kabataş ve Ünye'de oyların yeniden sayılmasını kararlaştırdı.
Ordu'da AKP'nin adayı Hilmi Güler belediye başkanlığında önde giderken, İYİ Parti, birçok ilçede oyların yeniden sayılmasını istemişti.
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