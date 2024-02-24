Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçim takvimine göre; geçici olarak ilan edilen aday listelerine karşı ilçe seçim kurulları ile büyükşehir belediye başkan adaylığı için il seçim kurullarına yapılacak itirazlar için tanınan süre bugün saat 17.00'de sona erecek.
YSK'nin 31 Mart yerel seçimleri için ilan ettiği seçim takvimi işlemeye devam ediyor. Bağımsız adaylar ve siyasi partilerin ilan edilen geçici aday listelerine, adaylık şartlarında noksanlık veya aykırılık yönünde yapılacak itirazlar ile sandık kurullarında görev alacak olan üye listelerinin siyasi partilerce verilmesi işlemleri bugün 17: 00 itibarıyla sona erecek. Sandık kurulu üyelerinin SEÇSİS'e girilmesine ise 25 Şubat Pazar günü başlanacak.
Geçici olarak ilan edilen aday listelerine karşı ilgili ilçe seçim kuruluna, büyükşehir belediye başkan adaylığı için ise ilgili il seçim kuruluna yapılan itirazlar 26 Ocak Pazartesi gününe kadar karara bağlanacak. İlgililerin ilçe seçim kurulu kararlarına karşı il seçim kuruluna, il seçim kurulunun büyükşehir belediye başkanlığı adaylarına ilişkin kararlarına karşı Yüksek Seçim Kurulu'na itirazlar ise 28 Şubat'ta sona erecek.
İlçe seçim kurullarınca seyyar sandık oluşturma ve hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin seyyar sandıklara işlenmesi çalışmaları da 28 Şubat Çarşamba günü itibarıyla sona erecek. Seçim takvimine göre 29 Şubat'ta ise seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına başlanacak. 2 Mart ise aday listelerinde meydana gelen eksikliklerin siyasi partiler tarafından tamamlanmasının son günü olacak. YSK, 3 Mart'ta kesin aday listelerini açıklayacak ve oy pusulalarının basımına başlanacak. Basılan pusulalar, ilçe seçim kurulu başkanlıklarına teslim edilecek.
Son Dakika › Güncel › YSK Seçim Takvimi İtiraz Süresi Bugün Son Buluyor - Son Dakika
Cumhur İttifakı'nın İBB Adayı Murat Kurum, Sancaktepe'de düzenlenen bir programda yaptığı konuşmada, Ekrem İmamoğlu'nun Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistemler açılışına davet edilmediğini ve İstanbul'da yaşamadığı için kendi kendine hayali davetler yaptığını belirtti. Kurum ayrıca, İmamoğlu'nun 5 yıldır İstanbul'a hizmet etmediğini ve polemiklerle gündemi değiştirmeye çalıştığını ifade etti.
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