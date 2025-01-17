YTB 15. Yıl Özel Ödülü Yarışması Başladı

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Türkiye Foto Muhabirleri Derneği tarafından tertip edilen "Yılın Basın Fotoğrafları" organizasyonu kapsamında düzenlenen "Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) 15. Yıl Özel Ödülü" fotoğraf yarışmasına başvurular başladı.

YTB'den yapılan açıklamaya göre, 15 Şubat'a kadar başvuruların alınacağı "YTB 15. Yıl Özel Ödülü" yarışmasında adaylar, "Türk Diasporası", "Kardeş Topluluklar" ve "Uluslararası Öğrenciler" kategorilerinde yarışacak. Her bir kategorinin birincisine 30 bin lira ödül verilecek.

Yarışma vesilesiyle Türk diasporasının olduğu ülkelerdeki kültürel zenginlikler ve çeşitlilik görsellerle ifade edilirken, Türkiye'de eğitim gören uluslararası öğrencilerin yaşantıları da katılımcıların kadrajından aktarılacak.

15. hizmet yılını dolduran YTB'nin desteği ile düzenlenen yarışma sayesinde genç yetenekler de keşfedilecek.

Yalnızca son 3 yıl içerisinde çekilmiş fotoğrafların kabul edileceği yarışmaya, amatör ve profesyonel tüm fotoğraf severler katılıabilecek.

Başvurular "www.tfmd.org.tr" adresinden çevrimiçi olarak kabul edilecek.