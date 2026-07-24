YTB Başkanı Turus, Niş'te Türk Vatandaşlarıyla Bir Araya Geldi - Son Dakika
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YTB Başkanı Turus, Niş'te Türk Vatandaşlarıyla Bir Araya Geldi

YTB Başkanı Turus, Niş\'te Türk Vatandaşlarıyla Bir Araya Geldi
24.07.2026 12:17
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YTB Başkanı Turus, Avrupa'dan Türkiye'ye dönen vatandaşlarla Niş'te buluşarak destek verdi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Başkanı Abdulhadi Turus, "Memleket Yolu" buluşması kapsamında Sırbistan'ın Niş kentinde Türkiye'ye gidecek vatandaşlarla bir araya geldi.

YTB Başkanı Turus, Memleket Yolu aracıyla Avrupa'nın farklı ülkelerinden Türkiye'ye yola çıkan vatandaşlarla Niş kentinde buluştu.

Başkan Turus, yurt dışında 8 milyon Türk vatandaşının yaşadığını, bunların 5,5 milyonunun Avrupa kıtasında bulunduğunu ve her yıl yaz mevsiminde Avrupa'daki Türk vatandaşlarının aileleriyle buluşmak için Türkiye'ye hareket ettiğini söyledi.

Vatandaşların bu "sıla yolculuğuna" eşlik ederek onların sağ salim memlekete ulaşmasını istediklerini dile getiren Turus, yaklaşık 2 milyon Türk vatandaşının yazın kullandığı 3-4 bin kilometrelik otobanın kenarında Memleket Yolu aracında kendilerine Türk kahvesi ikram ettiklerini anlattı.

"Vatandaşlarımıza devlet olarak yanlarında olduğumuzu hissettirmek istiyoruz." diyen Turus, "Buraya gelen, dinlenmek için gelen, sonra tekrar yola çıkacaklarla bir araya gelelim, neler yaşadıklarını, bu yolculuktaki hikayelerini dinleyelim istedik." ifadesini kullandı.

Turus, YTB olarak 2018'den bu yana her yıl bu sezon aynı etkinliği yaptıklarını kaydetti.

Yaklaşık 65 yıldır ailelerine kavuşmak isteyen yurt dışı Türklerinin bu rotayı kullandığını vurgulayan Turus, "Biz onların her anında yanlarında olmak istiyoruz. Güçlü bir devlet olarak arkalarında Türkiye'nin olduğunu bilmelerini istiyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları, Dış Politika, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YTB Başkanı Turus, Niş'te Türk Vatandaşlarıyla Bir Araya Geldi - Son Dakika

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