YTB Başkanı Turus, Türk dünyasının 20 milyon nitelikli insan kaynağına dikkat çekti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından "Türk Dünyası Diyalog Forumu" kapsamında "Küresel Ağ, Ortak Kimlik: Türk Dünyası Diasporası" başlıklı panel düzenlendi.

Ankara'daki panelin açılış konuşmasını Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdulhadi Turus yaptı.

Turus, forumun başlığının önemine işaret ederek, Türk dünyası diasporasına haritaların ötesinden bir bakış açısıyla yaklaşılması gerektiğini söyledi.

Farklı ülkelerde yaşayan, ortak tarih ve dili paylaşan insanların bir araya getirilmesi için çalıştıklarını belirten Turus, "Sınırlar çizmeden dünyanın dört bir tarafında yaşayan insan kaynağını nasıl bir araya getirebiliriz, bunun peşine düşüyoruz." dedi.

YTB'nin üç ana alanda insan kaynağını güçlendirmeye yönelik çalışmalar yürüttüğünü dile getiren Turus, diasporaya ilişkin şunları söyledi:

"Sadece Türkiye'nin diasporasında, yurt dışında yaşayan 7,5 milyon vatandaşı var. Türk dünyasının ise 20 milyon nitelikli insan kaynağı bulunuyor. Bu 20 milyon kişi, diasporada yaşadıkları ülkelerde edindikleri tecrübeleri Türk dünyasına aktararak kültürel ve dil birliğinin güçlenmesine katkı sağlayabilir. Bunun, sözünü ettiğimiz coğrafyada çok büyük bir küresel alan oluşturacağına inanıyoruz."

Bu inancın somutlaştırılması için YTB'nin çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Turus, çalışma yaptıkları ikinci alanın "soydaş ve akraba topluluklar" olduğunu ifade etti.

"Türkiye'de soydaş ve akraba topluluklar deyince buna elhamdülillah diyorum, ilk akla gelen Türkistan diyorum. Çünkü biz bütün kültürel değerlerimizi oradan transfer etmişiz." diyen Turus, YTB'nin Türkistan coğrafyasının daha iyi anlaşılması için ortak projeler yürüttüğünü dile getirdi.

Türkiye Bursları markası altında 5 bin gencin Türkiye'de lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi aldığını ve bu öğrencilerin büyük bölümünün Türk dünyasından geldiğini belirten Turus, bu programın kültürel köprüler kurulmasına katkı sağladığını söyledi.

Yapılan çalışmaların Türk dünyasına insan kaynağı kazandırmayı amaçladığını vurgulayan Turus, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından dünyada farklı paktların ve ülke birlikteliklerinin oluştuğunu ifade etti.

Son yıllarda bu birlikteliklerin küresel ölçekte katkı sağlamadığına tanık olunduğunu belirten Turus, dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan çatışma ve krizlere değindi.

Turus, Türk Devletleri Teşkilatının (TDT) insanı merkeze alan yaklaşımının dünyaya şifa olacağını vurgulayarak, "Biz de YTB olarak TDT'ye insan kaynağına nasıl katma değer sağlarız diye çalışmalar yapıyoruz. İnsanı merkeze koyan çalışmalar yapıyoruz." diye konuştu.

Turus, "Ortak kültürel değerlerin, bizi geleceğe çok daha güçlü çıkartacağını biliyoruz." ifadesini kullandı.

YTB Başkan Yardımcısı Murat Kazancı moderatörlüğünde yapılan panelde, Uluslararası Avrasya Basın Fonu Başkanı Umud Mirzayev, yazar, edebiyatçı ve tarihçi Prof. Dr. Tursın Jurtbay, Özbek Milli Musika Sanatı Enstitüsü Rektörü Prof. Eldor Shermanov, gazeteci Klara Kudaybergenova ve Uluslararası Final Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ulvi Keser konuştu.