Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Yurtdışı Vatandaşlar Burs Programlarının 10. yılı dolayısıyla Avrupa'nın 12 ülkesinden 80 bursiyeri Avusturya'nın başkenti Viyana'da bir araya getirdi.

YTB tarafından Viyana'daki bir otelde düzenlenen "Bursiyerler Buluşması-10. Yıl Zirvesi"ne YTB Başkanı Abdulhadi Turus, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mustafa Kibaroğlu, Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Gürsel Dönmez ve çok sayıda bursiyer katıldı.

Avrupa'nın farklı ülkelerinden ve burs programlarının farklı dönemlerinden katılımcıları bir araya getiren zirve, müzik dinletisi ve film gösterimiyle başladı.

Programın açılış konuşmasını yapan YTB Başkanı Turus, kurumun son 10 yılda yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının eğitim, akademik araştırma ve mesleki gelişimlerine yönelik çalışmalarını ele aldı.

Turus, bursiyerlerin yaşadıkları ülkelerde edindikleri deneyimlerin gelecek dönemde yürütülecek çalışmalara nasıl katkı sağlayabileceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Zirvede, farklı ülkelerde benzer alanlarda çalışan bursiyerlerin birbirlerini tanımaları, deneyimlerini paylaşmaları ve Türkiye'deki meslektaşlarıyla ortak araştırma ve projeler geliştirmelerine yönelik imkanlar ele alındı.

Büyükelçi Kibaroğlu'ndan gençlere "bilginizle utandırın" tavsiyesi

Büyükelçi Kibaroğlu da konuşmasında, akademisyenlik yıllarındaki deneyimlerinden söz ederek, gençlere yurt dışında karşılaşabilecekleri önyargılara karşı bilgi ve birikimleriyle mücadele etmeleri tavsiyesinde bulundu.

Kibaroğlu, "Onları bilginizle utandırın. O yüzden de çok çalışmanız gerekir, çok öğrenmeniz gerekir." dedi.

Büyükelçi Dönmez de konuşmasında, Avrupa'daki Türk toplumunun yaklaşık 65 yıllık göç sürecinde önemli bir dönüşüm geçirdiğini belirterek, geçmişte geçici işçi olarak görülen Türklerin artık yaşadıkları ülkelerin kalıcı bir parçası haline geldiklerini söyledi.

Gençlerin bu dönüşümdeki rolüne dikkati çeken Dönmez, "Sizler bulunduğunuz ülkelerde artık misafir değilsiniz. Bulunduğunuz ülkelerde o ülkenin asli aktörlerisiniz ve bu süreç bu şekilde devam edecek." dedi.

Program kapsamında iki bursiyer de söz alarak YTB burslarından yararlanma süreçlerini, eğitim hayatlarında edindikleri deneyimleri ve burs programları aracılığıyla kurdukları arkadaşlıkları anlattı.

Katılımcılara program kapsamında Türk mutfağından çeşitli lezzetler de sunuldu.

"O gün burs verdik ama bugün birlikte projeler yapacağız"

YTB Başkanı Turus, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupa'nın 12 ülkesinden 80 bursiyeri Viyana'da bir araya getirdikleri bilgisini paylaşarak, YTB'nin üniversite ve lise eğitimlerinde başarılı olan, insan hakları, aile ve farklı akademik alanlarda çalışmalar yürüten gençlere burs desteği sağladığını kaydetti.

Bu gençlerin hem yaşadıkları ülkelere hem de Türkiye'ye önemli katkılarda bulunduğunu söyleyen Turus, geçmişte Avrupa'ya işçi olarak gelen Türklerin torunlarının bugün yaşadıkları ülkelerde karar alma mekanizmalarında yer aldıklarını ve kendi alanlarında başarılar elde ettiklerinin altını çizdi.

Turus, iki gün süren zirvede bursiyerlerin deneyimlerini ve önerilerini dinlediklerine işaret ederek, gelecek 10 yılda hangi alanlarda burs verilmesi gerektiği ve yurt dışında yaşayan vatandaşların değişen ihtiyaçlarının nasıl karşılanabileceği konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.

"Size biz burs verdik ama sizin önerileriniz ne, kimlere burs vermeliyiz, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için hangi nitelikte burslar olmalı, ne eksiğimiz var?" diyen Turus, bursiyerlerin önerilerinin gelecek dönemdeki çalışmalara yön vereceğini belirtti.

YTB'nin bursiyerlerle yalnızca eğitim döneminde değil, meslek hayatlarında da işbirliği yapmayı amaçladığını vurgulayan Turus, "O gün burs verdik ama bugün birlikte projeler yapacağız inşallah." dedi.

"1960'lı yıllarda gelindiğindeki sorunlar değişti"

Avrupa'da yaşayan Türk toplumunun ihtiyaçlarının zaman içerisinde değiştiğine dikkati çeken Turus, "Takdir edersiniz ki 1960'lı yıllarda gelindiğindeki sorunlar değişti. Artık bugünün kendi şartlarına göre sorunları var. Bu sorunlara nasıl çareler bulabiliriz?" diye konuştu.

Avrupa'da ırkçılık sorununun bulunduğuna işaret eden Turus, "Bugün dünyada, Avrupa'da takdir edersiniz ki çok büyük bir ırkçılık var. Buna karşılık nasıl mücadele ederiz?" ifadelerini kullandı.

Turus, gençlerin yaşadıkları toplumlara katkı sağlarken kendi kültürleriyle bağlarını korumalarının önemine dikkat çekerek, "Kendi alanında başarılı ama aynı zamanda Türkiye ile de Türk kültürüyle de Türkçe ile de hemhal olmuş bir gençliği nasıl oluşturabiliriz, iki gün boyunca bunun istişaresini yaptık." dedi.

Gençlerin karşı karşıya olduğu sorunlardan birinin de dijital bağımlılık olduğunu dile getiren Turus, "Bugün dünyada en büyük bağımlılıklardan biri dijital bağımlılık, ekran bağımlılığı." değerlendirmesinde bulundu.

Turus, zirvede gençlerin ekran bağımlılığından uzaklaştırılarak sosyal hayatla daha fazla buluşturulmasına yönelik neler yapılabileceğini de istişare ettiklerini söyledi.

Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarıyla Avrupa'daki bursiyerler arasında işbirliği geliştirmeyi amaçladıklarını aktaran Turus, bursiyerlerle kurulan ilişkilerin sürdürülebilir projelere dönüştürülmesi için çalıştıklarını kaydetti.

Gelecek 10 yılın burs programları değerlendirildi

Zirvedeki görüşmelerden elde edilen değerlendirmelerin gelecek dönemde hazırlanacak burs ve projelere yön vereceğini ve yeni alanlarda eğitim gören gençlere yönelik burs imkanlarını geliştirmeyi düşündüklerini kaydeden Turus, "Çünkü buraya gelen 80 kişinin her birinin kendi alanında çok büyük başarıları var. Demek ki doğru kişilere biz yatırım yapmışız." dedi.

Türkiye'nin yurt dışında yaşayan vatandaşlarıyla bağlarını güçlendirmeye önem verdiğini vurgulayan Turus, YTB'nin vatandaşlara, soydaş ve akraba topluluklarına ve uluslararası öğrencilere yönelik çalışmalarını sürdüreceğinin altını çizdi.

Turus, Viyana'daki buluşmaya ilişkin, "Felsefenin, sosyal bilimlerin yüksek olduğu bir şehirde, biz de felsefesini kendi medeniyetinden almış gençlerle yürümeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bursiyerler kurdukları arkadaşlıklardan memnun

YTB'nin Fuat Sezgin Üstün Başarı Bursu'ndan yararlanan Büşra Öztürk, AA muhabirine, yurt dışında yaşayan gençlere sunulan imkanlardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, diğer gençlere de burs programlarına başvurmalarını tavsiye etti.

Zirvede farklı ülkelerden bursiyerlerle bir araya gelme fırsatı bulduğunu belirten Öztürk, "Tanıştığım arkadaşları tekrar görünce böyle kayıp kardeşimi bulmuşum hissi oldu." diyerek, burs programları sayesinde kurulan arkadaşlıkların kalıcı olduğunu söyledi.