YTB'den Bayırbucak'ta 500 kişilik 'Kardeşlik İftarı' - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

YTB'den Bayırbucak'ta 500 kişilik 'Kardeşlik İftarı'

YTB\'den Bayırbucak\'ta 500 kişilik \'Kardeşlik İftarı\'
06.03.2026 14:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

YURTDIŞI Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Suriye'nin Bayırbucak bölgesindeki Burç İslam kasabasında 'Kardeşlik İftarı' düzenledi.

YURTDIŞI Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Suriye'nin Bayırbucak bölgesindeki Burç İslam kasabasında 'Kardeşlik İftarı' düzenledi.

YTB tarafından, Bayırbucak Türkmenleri, şehit aileleri, Türkiye mezunları, ihtiyaç sahiplerine ve bölge halkına yönelik 500 kişilik iftar programı düzenledi. 'Kardeşlik İftarı'nda konuşan YTB Başkanı Abdulhadi Turus, Suriye'nin son 13 yılda ağır bir imtihandan geçtiğini belirterek, "Savaş gördü, sürgün gördü, yıkım gördü. Ama onurunu kaybetmedi. Kimliğini kaybetmedi. Kardeşliğini kaybetmedi" dedi.

'TÜRKMEN OLMAK VEFADIR'

Turus, yıllarca süren mücadelenin özgür, inancını ve ruhunu koruyan bir Suriye için verildiğini belirterek, "Bu uğurda canını feda eden aziz Suriyeli şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Bu uğurda hiç düşünmeden öne atılan gazilerimizin hakkı çok büyüktür. Allah her birinden razı olsun" diye konuştu.

Bayırbucak Türkmenlerinin bu direncin en önemli temsilcilerinden biri olduğunu vurgulayan Turus, Türkmenlerin kimliklerini ve tarihlerini koruyarak büyük bir mücadele ortaya koyduklarını söyledi. Turus, "Türkmen olmak vefadır, sadakattir, zor zamanlarda dimdik durabilmektir. Biz dirayetinize de dostluğunuza da inancınıza da şahidiz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Suriye'yi hiçbir zaman yalnızca bir sınır komşusu olarak görmediğini dile getiren Turus, iki ülke arasındaki bağın diplomatik metinlerin ötesinde bin yıllık ortak tarihten, ortak acılardan ve sevinçlerden doğduğunu belirtti.

Kaynak: DHA

İnsan Hakları, Suriye, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YTB'den Bayırbucak'ta 500 kişilik 'Kardeşlik İftarı' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Eşime neden baktın“ cinayetinde karar çıktı "Eşime neden baktın?" cinayetinde karar çıktı
İsrail saldırısı altındaki Lübnan, İran Devrim Muhafızları unsurlarını sınır dışı edecek İsrail saldırısı altındaki Lübnan, İran Devrim Muhafızları unsurlarını sınır dışı edecek
İspanyollar, Türkiye için imza toplamaya başladı İspanyollar, Türkiye için imza toplamaya başladı
İran, İsrail’e 1 tonluk savaş başlığı taşıyan Khorramshahr-4 füzesi fırlattı İran, İsrail'e 1 tonluk savaş başlığı taşıyan Khorramshahr-4 füzesi fırlattı
Meksika’dan Dünya Kupası için güvenlik açıklaması Meksika'dan Dünya Kupası için güvenlik açıklaması
ABD ve İsrail, Tahran’ı yerle bir ediyor ABD ve İsrail, Tahran'ı yerle bir ediyor

14:08
Cezayı duyan araç sürücüleri soluğu sırada aldı Aracınız böyleyse yaptırımı ağır
Cezayı duyan araç sürücüleri soluğu sırada aldı! Aracınız böyleyse yaptırımı ağır
14:08
Her şeyin olduğu gibi bunun da suyunu çıkarmadan edemediler
Her şeyin olduğu gibi bunun da suyunu çıkarmadan edemediler
13:45
Savaşta yeni aşamaya geçildi Sürpriz silah devreye giriyor
Savaşta yeni aşamaya geçildi! Sürpriz silah devreye giriyor
13:45
İsrail ve ABD’nin ucuz kahramanlık hikayesi
İsrail ve ABD'nin ucuz kahramanlık hikayesi
13:31
Türkiye Kupası’nda format değişti
Türkiye Kupası'nda format değişti
13:11
Savaşı boşuna çıkarmamış Bu iddia ortalığı fena karıştıracak
Savaşı boşuna çıkarmamış! Bu iddia ortalığı fena karıştıracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2026 14:21:20. #.0.4#
SON DAKİKA: YTB'den Bayırbucak'ta 500 kişilik 'Kardeşlik İftarı' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.