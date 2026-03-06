YTB\'den Bayırbucak\'ta 500 kişilik \'Kardeşlik İftarı\'

YURTDIŞI Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Suriye'nin Bayırbucak bölgesindeki Burç İslam kasabasında 'Kardeşlik İftarı' düzenledi.

YTB tarafından, Bayırbucak Türkmenleri, şehit aileleri, Türkiye mezunları, ihtiyaç sahiplerine ve bölge halkına yönelik 500 kişilik iftar programı düzenledi. 'Kardeşlik İftarı'nda konuşan YTB Başkanı Abdulhadi Turus, Suriye'nin son 13 yılda ağır bir imtihandan geçtiğini belirterek, "Savaş gördü, sürgün gördü, yıkım gördü. Ama onurunu kaybetmedi. Kimliğini kaybetmedi. Kardeşliğini kaybetmedi" dedi.

'TÜRKMEN OLMAK VEFADIR'

Turus, yıllarca süren mücadelenin özgür, inancını ve ruhunu koruyan bir Suriye için verildiğini belirterek, "Bu uğurda canını feda eden aziz Suriyeli şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Bu uğurda hiç düşünmeden öne atılan gazilerimizin hakkı çok büyüktür. Allah her birinden razı olsun" diye konuştu.

Bayırbucak Türkmenlerinin bu direncin en önemli temsilcilerinden biri olduğunu vurgulayan Turus, Türkmenlerin kimliklerini ve tarihlerini koruyarak büyük bir mücadele ortaya koyduklarını söyledi. Turus, "Türkmen olmak vefadır, sadakattir, zor zamanlarda dimdik durabilmektir. Biz dirayetinize de dostluğunuza da inancınıza da şahidiz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Suriye'yi hiçbir zaman yalnızca bir sınır komşusu olarak görmediğini dile getiren Turus, iki ülke arasındaki bağın diplomatik metinlerin ötesinde bin yıllık ortak tarihten, ortak acılardan ve sevinçlerden doğduğunu belirtti.