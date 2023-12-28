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YTB Kosova'da Türkiye Mezunları Buluşması düzenledi - Son Dakika
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YTB Kosova'da Türkiye Mezunları Buluşması düzenledi

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Kosova'nın Prizren şehrinde Türkiye Mezunları Buluşması düzenledi. Etkinliğe, Necmeddin Bilal Erdoğan, Fikrim Damka, Sabri Tunç Angılı ve diğer önemli isimler katıldı. Erdoğan, Türkiye'nin uluslararası öğrencilere sunduğu avantajları vurgulayarak, Türkiye'nin eğitimde önemli bir çekim merkezi haline geldiğini belirtti.

YTB Kosova\'da Türkiye Mezunları Buluşması düzenledi
28.12.2023 - 11:26,
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Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca (YTB) Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde Türkiye Mezunları Buluşması gerçekleştirildi.

Etkinliğe, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı ve Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı Fikrim Damka, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, YTB Başkan Yardımcısı Abdulhadi Turus, KDTP milletvekilleri Fidan Brina Jılta ve Enis Kervan'ın yanı sıra ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, Türkiye mezunları ile davetliler katıldı.

Necmettin Bilal Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, sunduğu avantajlar nedeniyle bugün Türkiye'nin 300 binden fazla uluslararası öğrenciyi ağırladığını söyledi.

Erdoğan, "Türkiye misafirperverliğiyle, son yıllarda gelişen ve güçlenen altyapısıyla, eğitimde, sağlıkta, ulaşımda, birçok sahada sağladığı gelişmelerle artık uluslararası öğrenciler için önemli çekim merkezlerinden biri haline geldi. Sizler bunu birinci elde yaşadınız. Eminim ki siz de çevrenizdeki başkalarına Türkiye'deki eğitimi anlatıyorsunuz, tavsiye ediyorsunuz ve eminim ki bugün Kosova'da nice kardeşimiz Türkiye'yi eğitim için gündemlerine alıyorlar." ifadelerini kullandı.

Erdoğan konuşmasında ayrıca Prof. Dr. Fuat Sezgin'in çalışmalarından da bahsetti.

Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Damka da Türkiye üniversitelerinden mezun olan ilk nesil Kosovalıların arasında kendisinin de bulunduğunu vurgulayarak, Türkiye'ye desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Büyükelçi Angılı da Türkiye ve Kosova arasında devletler arasındaki ilişkilerin yanında toplumlar arasında bağların olduğuna vurgu yaparak, "YTB'nin desteğiyle, Bakanımız Fikrim Bey'in ilk kuşaktan olduğu bu Türkiye Bursları sonrasında Türkiye Mezunları aslında bence bu dostluk köprüsünü her gün yeniden güçlendiren ve pekiştiren son derece büyük faydalı ve aslında geleceğe yatırım yapan bir hizmet." diye konuştu.

YTB Başkan Yardımcısı Turus da Türkiye Mezunları Buluşması'nın 132'cisini Kosova'da gerçekleştirdiklerine dikkati çekti.

Kosova'daki Türkiye Mezunlar Derneği Başkanı Semih Bilurdagi ve Türkiye Mezunlar Birliği Başkanı Bayram Pomak'ın da konuşma yaptığı programda, YTB'nin tanıtım filmi gösterildi, hediye takdimi yapıldı.

Necmeddin Bilal Erdoğan, Kosova ziyareti kapsamında yapımı devam eden Priştine Merkez Camii ve Külliyesi'nin inşaatını da inceledi.

İnşası ve donanımı TİKA tarafından gerçekleştirilen Priştine Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ni de ziyaret eden Erdoğan, Prizren şehrinde ise Prizren Üniversitesi ve KDTP heyetleriyle görüştü.

Erdoğan, Çiriyaz Kardeşler İlkokulu'nda okuyan Türk öğrenciler ile bir araya geldi.

Kaynak: AA
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Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları, Prizren, Türkiye, Kosova, Sivil Toplum, Kültür, Diplomasi, Dünya, Güncel, Son Dakika

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