YTÜ'de Koyun Kalp Kapakçığından İnsanlarda Kullanılabilecek İmplant Üretildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

YTÜ'de Koyun Kalp Kapakçığından İnsanlarda Kullanılabilecek İmplant Üretildi

YTÜ\'de Koyun Kalp Kapakçığından İnsanlarda Kullanılabilecek İmplant Üretildi

Yıldız Teknik Üniversitesi'nde yapılan çalışmalar sonucunda koyun kalp kapakçığından elde edilen dokular kullanılarak insanlarda kullanılabilecek kalp kapakçığı implantı üretildi. Bu yeni implant, mekanik ve domuzdan elde edilen biyoprostetik kapaklara alternatif olacak.

13.08.2024 11:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yıldız Teknik Üniversitesinde (YTÜ) koyun kalp kapakçığından elde edilen dokulardan insanlarda kullanılabilecek kalp kapakçığı implantı üretildi.

YTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Akpek ve ekibi tarafından kalp damar hastalıklarının tedavisinde insanlara biyolojik kalp kapakçığı nakletmek için çalışma başlatıldı.

Kalp kapakçıkları hastalıkları için mekanik ve domuzdan elde edilen biyoprostetik kalp kapakçıklarına alternatif olması için koyun kalp kapakçıkları üzerinde yoğunlaşıldı. Bu dokulara insan hücreleri ekilerek yeni kalp kapakçığı implantı üretildi.

Prof. Dr. Akpek, AA muhabirine, üniversitenin desteğiyle 2 yıl önce bu proje üzerinde çalışmaya başladıklarını söyledi.

Kalp kapakçıkları hastalıklarının mekanik ve domuzdan elde edilen biyoprostetik kapakların kullanımıyla tedavi edildiğini belirten Akpek, "Mekanik kalp kapakları kullanıldığı zaman tromboz adını verdiğimiz bir sorunla karşılaşıyoruz. Kan pıhtıları bu mekanik kalp kapakçıkları üzerinde birikiyor ve kısa zamanda bu kalp kapakçıklarını işlevsiz duruma düşürebiliyor. Bu olduğu zaman özellikle küçük çocuklarda kalp kapakçığı ameliyatının tekrar tekrar gerçekleşmesi olasılığı ortaya çıkıyor." diye konuştu.

Akpek, kalp kapakçığı rahatsızlığında biyoprostetik kalp kapakçığı olarak en sık domuzun kullanıldığını dile getirerek, "Domuzdan alınan kalp kapakçıklarını öncelikle domuz hücrelerinden arındırıp, ondan sonra insanlarda kullanabiliyoruz ancak bu süreç çok yüksek hassasiyet gerektiren bir işlem. Çünkü yüzde 1'lik, hatta 0,1'lik bir hata dahi gerçekleştiği zaman -eser miktarda dahi geriye domuz hücresi kaldığı takdirde- domuzdan insana endojen retrovirüs olarak tanımlanan çok ciddi rahatsızlıklar geçebiliyor." ifadesini kullandı.

Kendilerinin kalp kapakçığı hastalığına yeni bir çözüm getirmek için koyunun kalp kapakçığı üzerinde çalışma başlattıklarına dikkati çeken Akpek, şunları kaydetti:

"Biz çalışmamızda merinos ırkı koyunlardan elde ettiğimiz kalp kapakçığını aldık ve bunu hücresizleştirdik. Bizim çalışmamıza kadar bu kalp kapakçığı çok tercih edilmiyordu. Çünkü biyomekanik ve biyouyumluluk özelliklerinin zayıf olduğu düşünülüyordu. Güncel doku mühendisliği metotlarıyla bunları geliştirdik ve hem biyomekanik hem de biyouyumluluk özelliklerini geliştirerek önce hücresizleştirme adını verdiğimiz süreçte kalp kapakçığından koyun hücrelerini arındırdık. Ondan sonra insan hücreleri ekerek laboratuvar ortamında, karakterizasyon işlemlerini gerçekleştirdik. Bu sayede koyundan alınan kalp kapakçıklarının da insanlarda kullanılabileceğini laboratuvar ortamında ispat ettik. Bir sonraki kademe olarak klinik aşamaya geçeceğiz ve geliştirdiğimiz kalp kapakçıkları insanlarda kullanılacak."

Prof. Dr. Ali Akpek, mekanik ve domuzdan elde edilen biyoprostetik kalp kapakçıklarının pek çok durumda çok kullanışlı olmadığını, kalp kapakçığı hastalıklarına yeterli alternatif getiremediğini ama koyun kalp kapakçığından elde ettikleri bu implantla sorunların çözümünü temin edeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Yıldız Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YTÜ'de Koyun Kalp Kapakçığından İnsanlarda Kullanılabilecek İmplant Üretildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:19 AK Parti’de sosyal medya krizi Instagram yasağı iki bakanı çileden çıkardı AK Parti'de sosyal medya krizi! Instagram yasağı iki bakanı çileden çıkardı
11:40 Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak Ocak zammı için 2 senaryo konuşuluyor Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? Ocak zammı için 2 senaryo konuşuluyor
11:06 İşyerinde buzdolabının arkasına düşen adamın cesedi 10 yıl sonra bulundu İşyerinde buzdolabının arkasına düşen adamın cesedi 10 yıl sonra bulundu
10:55 Bilgisayar oyunundan etkilenip 5 kişiyi bıçakladı Eskişehir’deki olayın detayları gün yüzüne çıktı Bilgisayar oyunundan etkilenip 5 kişiyi bıçakladı! Eskişehir'deki olayın detayları gün yüzüne çıktı
10:53 Suudi Arabistan Ecevit’in 2 milyar dolarlık mirasına çöktü Dededen kalma arazi istimlak edildi Suudi Arabistan Ecevit'in 2 milyar dolarlık mirasına çöktü! Dededen kalma arazi istimlak edildi
21:48 Cher Ndour, Beşiktaş için İstanbul’a geldi Cher Ndour, Beşiktaş için İstanbul'a geldi
21:33 2 hafta yok Galatasaray’ın yıldız futbolcusu ilk maçtan sakatlandı 2 hafta yok! Galatasaray'ın yıldız futbolcusu ilk maçtan sakatlandı
21:02 2 kişinin tahliyesini sağlayan raporu hazırlamışlardı 44 kişinin öldüğü site davasının bilirkişi heyeti çekildi 2 kişinin tahliyesini sağlayan raporu hazırlamışlardı! 44 kişinin öldüğü site davasının bilirkişi heyeti çekildi
20:19 Beyaz Saray: İran’ın İsrail’e yönelik misilleme saldırısı bu hafta olabilir Beyaz Saray: İran'ın İsrail'e yönelik misilleme saldırısı bu hafta olabilir
19:41 Real Madrid’in yıldızına Suudi Arabistan’dan futbol tarihine geçecek teklif Real Madrid'in yıldızına Suudi Arabistan'dan futbol tarihine geçecek teklif
19:38 Mesleği bırakıyor Hasta yakınlarının saldırdığı doktor taburcu edildi Mesleği bırakıyor! Hasta yakınlarının saldırdığı doktor taburcu edildi
19:09 Tuzla’da 2 işçiye mezar olan göçükle ilgili yakalanan müteahhit tutuklandı Tuzla'da 2 işçiye mezar olan göçükle ilgili yakalanan müteahhit tutuklandı
19:03 30 güvenlik görevlisi ile 4 vatandaşı şehit eden azılı teröristler etkisiz hale getirildi 30 güvenlik görevlisi ile 4 vatandaşı şehit eden azılı teröristler etkisiz hale getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2024 13:04:15. #1.12#
SON DAKİKA: YTÜ'de Koyun Kalp Kapakçığından İnsanlarda Kullanılabilecek İmplant Üretildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement