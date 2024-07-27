YTÜ Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Lisans Programı İngilizce Eğitime Başlıyor - Son Dakika
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YTÜ Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Lisans Programı İngilizce Eğitime Başlıyor

Yıldız Teknik Üniversitesi'nde (YTÜ) bu yıl açılan Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Lisans Programı, 35 kişilik kontenjanla İngilizce eğitime başlayacak. Elektrik-Elektronik Fakültesi'nde kurulan bölümde öğrenciler, yapay zeka ve veri mühendisliği konusunda 4 yıllık eğitim alacak. Yapay zeka dönüşümünde rol alacak mühendisler yetiştirmeyi amaçlayan bölüm, Türkiye'de ve dünyada ses getiren mühendisler yetiştirmeyi hedefliyor.

27.07.2024 11:06
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Yıldız Teknik Üniversitesi'nde (YTÜ) bu yıl açılan Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Lisans Programı, 35 kişilik kontenjanla İngilizce eğitime başlayacak.

2024-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda bu yıl ilk kez açılan bölümler arasında YTÜ Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği de yer aldı.

Elektrik-Elektronik Fakültesi'nde kurulan bölüm, ilk yılında 35 öğrenci alacak. İngilizce olarak verilecek eğitimlerde öğrenciler, yapay zeka ve veri mühendisliği konusunda 4 yıllık eğitimden geçecek. Öğrenciler seviyelerine göre İngilizce hazırlık da okuyabilecek.

YTÜ Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Fatih Amasyalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyadaki yapay zeka dönüşümünde rol alacak mühendisleri yetiştireceklerini söyledi.

Prof. Dr. Amasyalı, "Bölümü şu şekilde tanımlayabiliriz. İnsanın veriyle olan ilişkisini makinalarla taklit etmek. İlişki derken verinin algılanması, seçilmesi ve tüm problemlerin çözülmesini kapsayan bütün süreçten bahsediyoruz. Bu her türlü veriyi kapsıyor. Ses, görüntü, metin, videolar ve çeşitli sensörler giriyor. Bir yandan da makineleri daha da yararlı hale getirmeye yarayan bir disiplin. İnsanı ve zekayı anlamaya çalışan bir disiplin olarak tanımlayabiliriz. Bu bölümün Yıldız Teknik Üniversitesi farkıyla oldukça farklı bir konuma geleceğini ümit ediyorum." dedi.

Yapay zekadaki gelişmelerin henüz başlangıç aşamasında olduğunu vurgulayan Amasyalı, "Yapay zekanın girmediği bir alan yok. Önümüzde başlangıçta olan bir yapay zeka dönüşümü var. Verilerin bir araya toplanması ve işlenmesi, sektörlerin içine girmesi ve karar verme aşamasına da dahil olmak üzere kaçınılmayacak bir alana doğru gidiyoruz. Bu yapay zeka dönüşümünü yönetecek mühendislere ihtiyaç var. Liderlik, yöneticilik yapacak mühendisler lazım. Verilerin kullanıldığı bütün sektörlerde mühendise ihtiyaç olacak ve giderek de artacak. Yapay zeka hızlı değişen ve gelişen bir alan. Sürekli yeni şeyler çıkıyor. Bu dönüşüm sürekli bir hale gelecek. Süreci de sürekli değiştirecek yöneticiler lazım." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin, bilgisayar mühendisliğinden farklı olarak yapay zeka ve verileri daha derinlemesine göreceklerini belirten Amasyalı, "Bilgisayar mühendisliğinde de yapay zeka dersleri var. Bu fakülteye gelenlere en çok hangi alanda çalışmak istediklerini sorduğumda aldığım cevap hep 'yapay zeka' oldu. Yapay zeka alanında çalışmak isteyenler için özel bir bölüm açılmış oldu. Farkıysa, yapay zeka müfredatta yer alıyor ama derinlemesine değil. Bilgisayar bölümünde bu seçmeli ve yüzeysel olarak karşımıza çıkıyor. Burada ise dersi almak zorunda kalacaklar, daha sonra işlemeyi öğrenecekler. Bu şekilde sektöre daha hazır girecekler. Rekabetten kopmak istemeyen firmalar muhakkak bu yapay zeka dönüşümüne girecek. Bu işin dışında kalan bir sektör yok. Verinin işlenmesi gereken bütün sektörlerde yer alabilecekler." diye konuştu.

"Ülkemizde ve dünyada ses getiren en iyi mühendisleri yetiştireceğiz"

YTÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Fakültesi Dekanı, Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şeref Naci Engin ise yeni açılan bölümde Türkiye'de ve dünyada ses getirecek mühendisler yetiştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Prof. Dr. Engin yeni açılan bölüme ilişkin şunları kaydetti:

"Bu yıl ilk öğrencilerimizi alacağız. 2028 yılının da ilk mezunları diyebiliriz. Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği, fakültemizin yeni bölümü. Yapay zeka ile ilgili çalışmalar ve araştırmalar farklı bölümlere dağılmıştı. Şimdi yoğun bir şekilde bu bölümde toplanacak. En temel noktasından en ince ayrıntısına kadar tüm detaylar öğrencilere bu bölümde eğitim olarak verilecek. Tamamen özelleşmiş bir bölüm olacak. Alanında uzmanlaşmış farklı bölümlere dağılmış hocalarımız var. Keza diğer fakültelerden de arkadaşlarımız var. Yepyeni bir kadro da kuracağız. Türkiye'de defalarca en iyi ödülü alan Yıldız Teknopark da bu kampüste. Yapay zeka alanında faaliyet gösteren şirketlerin yetkilileriyle, öğrencilerimizin daha mezun olamadan neler yapabileceğini konuştuk. Eminim ki ülkemizde ve dünyada ses getiren iyi mühendisleri yetiştireceğiz."

Kaynak: AA

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