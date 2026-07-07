Yuan Zai'nın 13. Doğum Günü Kutlandı

TAİPEİ, 7 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in Taiwan bölgesindeki Taipei Hayvanat Bahçesi'nde dev panda Yuan Zai için düzenlenen doğum günü partisi, 6 Temmuz 2026.

Taiwan'da dünyaya gelen ilk dev panda Yuan Zai, 13. yaş gününü Taipei Hayvanat Bahçesi'nde düzenlenen futbol temalı bir doğum günü partisiyle kutladı. Çin anakarasından hediye edilen panda çiftinin yavrusu olan Yuan Zai, Taipei'nin en sevilen figürlerinden biri. (Fotoğraf: Taipei Zoo/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)