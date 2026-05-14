YÜciTA'dan Coğrafi İşaretler Çalışmaları
YÜciTA'dan Coğrafi İşaretler Çalışmaları

14.05.2026 15:30
YÜciTA, Türkiye'de yöresel ürünleri korumak için coğrafi işaretler sistemi oluşturma çalışıyor.

Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı (YÜciTA) Başkanı Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu, Türkiye'de yöresel ürünleri koruyabilmek için ideal coğrafi işaretler sisteminin kurulması konusunda çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Tekelioğlu, AA muhabirine, YÜciTA olarak yöresel ürünlere değer kazandırılması, sürdürülebilir kırsal kalkınmanın desteklenmesi, kültürel ve biyolojik çeşitliliğin korunması amacıyla projeler uyguladıklarını, sempozyumlar, bilimsel toplantılar, ulusal ve uluslararası etkinlikler, eğitimler ve akademik yayınlarla üreticileri desteklediklerini belirtti.

Ağın 2012'den bu yana faaliyette olduğunu dile getiren Tekelioğlu, Türkiye'nin birçok bölgesinden, farklı kurum ve kuruluşlardaki üyelerden oluştuğunu ve gönüllülük esasına göre çalışma yaptığını kaydetti.

Tekelioğlu, YÜciTA'nın 42 aktif üyesi ve yaklaşık 2 bin gönüllüsünün olduğunu aktardı. Ağın coğrafi işaret seferberliği konusunda bugün Türkiye'nin en önemli aktörlerinden biri olduğunu ifade eden Tekelioğlu, "Kentlerin coğrafi işaret potansiyellerini değerlendirebilmesi için ne yapmaları gerektiği konusunda yol haritası çiziyoruz, bilinçlendiriyoruz. Dolayısıyla YÜciTA olarak Türkiye'ye coğrafi işaretlerde ışık olduk, ışık olmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Antalya'nın bugün 183 üründe coğrafi işaret tescili için başvurusu bulunduğunu söyleyen Tekelioğlu, bunda ağın da katkısı bulunduğunu kaydetti.

Prof. Dr. Tekelioğlu, coğrafi işaretlerle ilgili Türkiye ve Avrupa Birliği'ndeki (AB) uygulama ve gelişmeleri takip etmek amacıyla YÜciDer-Gi'yi çıkardıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

