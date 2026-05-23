Yük gemisinde iş kazası: İşçi yaralandı

MARMARA Denizi açıklarında bulunan bir kuru yük gemisinde çalışan yabancı uyruklu I.A. (21), yüksekten düşerek yaralandı. Kalça ve belinde kırıklar oluştuğu öğrenilen çalışanın tıbbi tahliyesini Yalova UMKE ekipleri ile Sahil Güvenlik ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

Olay, saat 13.00 sıralarında Marmara Denizi Yalova'nın Çınarcık ilçesi Esenköy açıklarında Barbados bayraklı DSM EVERTON isimli kuru yük gemisinde meydana geldi. İddiaya göre, gemide usta gemici olarak çalışan ve Suriye uyruklu olduğu öğrenilen I.A., dengesini kaybetmesi sonucu yüksekten düştü. Diğer çalışanların fark etmesi üzerine bölgeye Yalova UMKE ile Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralı çalışanın tıbbi tahliyesini gerçekleştirerek, Yalova Setur Marina'ya intikal ettirdi. Burada yaralı çalışan, sağlık ekibine teslim edildi. Ambulans ile hastaneye sevk edilen I.A.'nın ameliyata alındığı bildirildi. I.A.'nın belinde ve kalçasında kırıklar oluştuğu öğrenilirken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.