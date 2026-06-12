Yüksek Mahkeme, Alabama'nın azot gazı infaz talebini reddetti

Feyzahan Hacibekir:

bu olayı bakınca düşünüyorum artık ölüm cezası konusunda dünya neler yaşadı neler öğrendi bazı ülkeler bunu kaldırdı bazıları hala uyguluyor ama yöntemler giderek daha hınzır hale geliyor zaman içinde insanlık standartları değişiyor ama bazı yerler bu değişime ayak uyduramıyo gibi geliyor