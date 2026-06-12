ABD Yüksek Mahkemesi, Alabama eyaletinin idam mahkumu Jeffrey Lee'nin azot gazı kullanılarak infaz edilmesine yönelik talebini reddetti.
CNN'in haberine göre, Alabama eyaleti, federal yargıcın mahkum Jeffrey Lee'nin azot gazıyla infazını durduran kararına itiraz ederek dosyayı Yüksek Mahkeme'ye taşıdı.
Ancak Yüksek Mahkeme, Alabama eyaleti yetkililerinin temyiz başvurusunu reddederek Lee'nin azot gazıyla idam edilmesi talebini kabul etmedi.
Federal Yargıç Emily Marks, 49 yaşındaki mahkum Jeffrey Lee'nin azot gazıyla idam edilmesinin anayasanın "acımasız ve olağan dışı cezaları" yasaklayan hükmünü ihlal edeceği gerekçesiyle infazı durdurmuştu.
Söz konusu infaz yönteminde mahkumun yüzüne özel bir solunum maskesi takılıyor ve azot gazı veriliyor. Mahkum oksijen yetersizliği sonucunda ölüyor.
ABD'de bugüne kadar 8 infazda azot gazı kullanıldı. Lee, azot gazıyla idam edilen 9. kişi olacaktı.
Son Dakika › Güncel › Yüksek Mahkeme, Alabama'nın azot gazı infaz talebini reddetti - Son Dakika
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