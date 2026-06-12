Yüksek Mahkeme, Alabama'nın azot gazı infaz talebini reddetti - Son Dakika
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Yüksek Mahkeme, Alabama'nın azot gazı infaz talebini reddetti

12.06.2026 11:01
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ABD Yüksek Mahkemesi, Jeffrey Lee'nin azot gazı ile infazını durduran kararı onayladı.

ABD Yüksek Mahkemesi, Alabama eyaletinin idam mahkumu Jeffrey Lee'nin azot gazı kullanılarak infaz edilmesine yönelik talebini reddetti.

CNN'in haberine göre, Alabama eyaleti, federal yargıcın mahkum Jeffrey Lee'nin azot gazıyla infazını durduran kararına itiraz ederek dosyayı Yüksek Mahkeme'ye taşıdı.

Ancak Yüksek Mahkeme, Alabama eyaleti yetkililerinin temyiz başvurusunu reddederek Lee'nin azot gazıyla idam edilmesi talebini kabul etmedi.

Federal Yargıç Emily Marks, 49 yaşındaki mahkum Jeffrey Lee'nin azot gazıyla idam edilmesinin anayasanın "acımasız ve olağan dışı cezaları" yasaklayan hükmünü ihlal edeceği gerekçesiyle infazı durdurmuştu.

Söz konusu infaz yönteminde mahkumun yüzüne özel bir solunum maskesi takılıyor ve azot gazı veriliyor. Mahkum oksijen yetersizliği sonucunda ölüyor.

ABD'de bugüne kadar 8 infazda azot gazı kullanıldı. Lee, azot gazıyla idam edilen 9. kişi olacaktı.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, İnsan Hakları, 3. Sayfa, Alabama, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yüksek Mahkeme, Alabama'nın azot gazı infaz talebini reddetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Feyzahan Hacibekir Feyzahan Hacibekir:
    bu olayı bakınca düşünüyorum artık ölüm cezası konusunda dünya neler yaşadı neler öğrendi bazı ülkeler bunu kaldırdı bazıları hala uyguluyor ama yöntemler giderek daha hınzır hale geliyor zaman içinde insanlık standartları değişiyor ama bazı yerler bu değişime ayak uyduramıyo gibi geliyor 0 0 Yanıtla
  • Elif Tutar Elif Tutar:
    iyi olmuş yani böyle yöntemler çok işkencevi geliyor insan hakkı diye bir şey varsa bunda da göz önüne alınması lazım 0 0 Yanıtla
  • Aylin Topcuoğlu Aylin Topcuoğlu:
    bu karar doğru olmuş diye düşünüyorum çünkü infaz yönteminin insani olmadığı açık zaten federal yargıcın kararı mantıklı bir zemine dayanıyor anayasada acımasız cezalar yasaklanmışsa buna uyulması lazım yüksek mahkemenin bunu onaylaması hukuk devleti açısından önemli 0 0 Yanıtla
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