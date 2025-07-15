Yüksek mahkeme başkanlarından, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı - Son Dakika
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Yüksek mahkeme başkanlarından, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

15.07.2025 15:23
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Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez ve Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yazılı mesaj yayımladı.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez ve Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yazılı mesaj yayımladı.

Özkaya, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine karşı verilen mücadelenin, milletin bağımsızlığına ve hürriyetine olan sarsılmaz inancını vatan sevgisiyle perçinleyerek yazdığı bir kahramanlık destanı olduğunu vurguladı.

Türk milletinin o gece kahramanca duruş gösterdiğini kaydeden Özkaya, "Milletimiz, hain darbe girişimini büyük bir cesaretle bertaraf ederek demokrasiye bağlılığını en yüksek kararlılıkla ortaya koymuş, milli birlik ve beraberliğimizin güçlü iradesini tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir." ifadelerini kullandı.

Kadir Özkaya, Anayasa Mahkemesinin milletten aldığı güçle, anayasal düzene ve milli iradeye kasteden hukuk dışı girişimi en güçlü biçimde reddettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Anayasa Mahkemesi, darbe girişiminin ilk anlarında yayımladığı duyuruyla demokratik hukuk devletinin yanında olduğunu bildirmiştir. Anayasa Mahkemesi olarak Anayasa'da güvence altına alınan demokratik hukuk devleti ilkesi ışığında; adalet, hukukun üstünlüğü, temel hak ve özgürlükler gibi değerlerin korunması ve güçlendirilmesi yönündeki görevimizi kararlılıkla sürdürmekteyiz. Bu vesileyle 15 Temmuz'un yıl dönümünde, milletimizin huzuru ve devletimizin bekası için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Necip milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü tebrik ediyorum."

"Yargı, darbeci zihniyetin karşısında dimdik durmuştur"

Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez de mesajında, Türk milletinin 15 Temmuz 2016 gecesi tarihinin en karanlık sınavlarından birini verdiğini aktardı.

Hain darbe girişiminin, milletin sarsılmaz iradesi, kahraman güvenlik güçlerinin ve onurlu yargı mensuplarının kararlı duruşu sayesinde bertaraf edildiğine işaret eden Kerkez, "Kıymetli yargı camiamız, ilk andan itibaren hukukun üstünlüğünü savunarak darbeci zihniyetin karşısında dimdik durmuş, demokrasiye olan inancıyla tüm dünyaya örnek olmuştur. Devletimizin bağımsızlığına ve milletimizin birliğine kasteden bu alçak girişimde hayatını kaybeden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, kahraman gazilerimize sağlıklı ve uzun bir ömür diliyorum." ifadelerini kullandı.

"15 Temmuz, toplumsal birlik ruhunun ve destansı bir direnişin sembolüdür"

Danıştay Başkanı Zeki Yiğit ise 15 Temmuz'da millet iradesine dayalı demokratik devlet düzeninin ortadan kaldırılmaya çalışıldığını anımsatarak, "Hain darbe girişimi, aziz milletimizin kadim tarihinden tevarüs ettiği ruh ve cesaretle bertaraf edilmiş ve darbe teşebbüsüne karşı sergilenen bu direniş şanlı tarihimizde yer alan yeni bir kahramanlık örneği olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

15 Temmuz'u "toplumsal birlik ruhunun destansı direnişi" olarak niteleyen Yiğit, şunları kaydetti:

"15 Temmuz, sadece bir darbe girişiminin engellendiği gün değil; aynı zamanda devletimizin içine sinsice sızan ve emperyalist güçlerle işbirliği içinde olan, milletimizin dini değerlere gösterdiği hürmeti kendi kirli emelleri doğrultusunda suistimal eden hain güruha karşı aziz Türk milletinin milli iradesine, ulusal egemenliğine ve istikbaline sahip çıktığı, her türlü vesayete karşı durduğu, inancını, vatanını ve bayrağını korumak uğruna canını ortaya koyduğu toplumsal birlik ruhunun ve destansı bir direnişin sembolüdür.

Necip milletimizin yekvücut olarak gösterdiği kahramanca duruşu sayesinde demokrasi zaferine dönüşen bu önemli günün dokuzuncu yıldönümünde, devletimizin bekası ve vatanımızın bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor; aziz milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutluyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yüksek mahkeme başkanlarından, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı - Son Dakika

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