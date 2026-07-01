Yüksek Mahkeme'den Trump'a Darbe

WASHİNGTON, 1 Temmuz (Xinhua) -- ABD'nin başkenti Washington D.C'de bulunan ABD Yüksek Mahkemesi binası, 30 Haziran 2026.
ABD Yüksek Mahkemesi salı günü Trump'ın belgesiz göçmenlerin veya geçici sakinlerin çocuklarına doğumla vatandaşlık hakkı tanınmasını engelleyen başkanlık kararnamesini reddetti. (Fotoğraf: Li Rui/Xinhua)
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