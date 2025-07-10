Yüksek Mahkeme, Florida'daki Göçmen Yasasını Durdurdu

ABD'de Yüksek Mahkeme, ülkedeki düzensiz göçmenlerin Florida eyaletine girişini suç sayacak yasanın uygulanmasını durduran bölge mahkemesi kararına yapılan itirazı reddetti.

Washington Post gazetesinin haberine göre, ABD Yüksek Mahkemesi, "Senato Yasası 4-C" olarak bilinen yasal düzenlemenin önündeki yargı engelini kaldırabilmek amacıyla Florida eyalet yetkililerinin yaptığı itiraza ilişkin kararını açıkladı.

Yüksek Mahkeme, itirazı kabul etmeyerek Florida Bölge Yargıcı Kathleen Williams'ın söz konusu yasayı durdurma kararının devam etmesine hükmetti.

Şubat ayında Florida Valisi Ron DeSantis'in imzaladığı ve "Senato Yasası 4-C" olarak bilinen yasaya göre, ülkedeki düzensiz göçmenlerin Florida eyaletine girişinin suç sayılması ve bu kişilere ağır cezai yaptırımların uygulanması kararlaştırılmıştı.

Yasa kapsamında, polis, insani koruma talebiyle eyalete giriş yapmak isteyen veya yasal göçmenlik başvurusu süren göçmenleri ayrım gözetmeksizin gözaltına alabilecek.