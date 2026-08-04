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Yüksek Yangın Riski Uyarısı

Yüksek Yangın Riski Uyarısı
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Orman Genel Müdürlüğü, 9 ilde yüksek orman yangını riski nedeniyle vatandaşları uyardı.

(ANKARA) - Orman Genel Müdürlüğü, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, İzmir, Manisa, Antalya, Mardin, Siirt ve Diyarbakır için yüksek yangın riski uyarısında bulundu. Kurum, yurttaşlara açık alanlarda ateş yakmamaları yönünde bir kez daha çağrı yaptı.

Orman yangınlarının önlenmesi çalışmaları kapsamında Orman Genel Müdürlüğü'nden uyarı geldi. Müdürlükten yapılan açıklamada şu ifadelere  yer verildi:

"Bugün ve yarın aşağıdaki illerimizde orman yangını riski çok yüksek: Çanakkale, Balıkesir, Bursa, İzmir, Manisa, Antalya, Mardin, Siirt, Diyarbakır. Yüksek sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgar nedeniyle en küçük bir ihmal büyük yangınlara neden olabilir. Lütfen dikkatli olalım, gerekli tüm tedbirleri alalım.

Açık alanlarda kesinlikle ateş yakmayalım. Sigara izmariti başta olmak üzere yangına neden olabilecek hiçbir atığı doğaya bırakmayalım. Unutmayalım, sebebi ne olursa olsun orman yangınına neden olmak ağır yaptırımları bulunan bir suçtur. Yeşil Vatan'ı hep birlikte koruyalım, hep birlikte yaşatalım."

Kaynak: ANKA

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