Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı, Pazar Günü Yapılacak

Güncel

(ANKARA) - Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2025-YÖKDİL/1), pazar günü yapılacak. 113 bin 667 adayın başvurduğu sınav, 89 merkezde saat 10.00'da başlayacak.

YÖKDİL/1 sınavı, Lefkoşa, Bişkek ve Türkiye'de 81 ilde gerçekleştirilecek. Sınavda, 366 bina ve 4 bin 365 salon kullanılacak. 89 sınav merkezinde uygulanacak sınav, 10.15'te başlayacak. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Sınavda 180 dakika sürecek sınavda ek süre verilmesi uygun bulunan engelli adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.

Sınavla ilgili açıklama yapan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "YÖKDİL/1 İngilizce'de Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, Arapça'da ise sadece Sosyal Bilimler alanında yapılacak. İngilizce Fen Bilimlerinde 27 bin 111, İngilizce Sağlık Bilimlerinde 44 bin 648, İngilizce Sosyal Bilimlerde 38 bin 730, Arapça Sosyal Bilimlerde 3 bin 178 aday uygulamaya katılacak. Adaylara çoktan seçmeli 80 soru sorulacak. Sınava başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutulurken, 821 aday bu haktan yararlandı. Sınava 321 engelli aday katılacak. Sınav günü emniyet personeli dahil 16 bin 452 kişi görev yapacak. Sınava katılacak tüm adaylara başarılar dilerim" dedi.

Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü saat 10.00'a kadar açık tutulacak.