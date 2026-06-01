Yükseköğretimde Yapay Zeka Çalıştayı Londra'da

Yapay zeka çağında yükseköğretimin geleceğinin ele alınacağı "Yükseköğretimde Şuurlu Gelecekler Çalıştayı", 3-4 Temmuz'da Londra'da düzenlenecek.

İbn Haldun Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, yükseköğretimin yapay zeka çağında karşı karşıya kaldığı dönüşüm, Londra'da düzenlenecek uluslararası çalıştayda ele alınacak.

İbn Haldun Üniversitesi, Sosyal Beşeri Temel Bilimler Akreditasyon ve Rating Derneği (STAR) ve Hamad Bin Khalifa Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenecek "Conscious Futures in Higher Education/Yükseköğretimde Şuurlu Gelecekler Çalıştayı", 3-4 Temmuz'da Imperial College London ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Üniversitelerin yeni döneme nasıl hazırlanması gerektiğine odaklanacak çalıştay, üst düzey yöneticileri, akademisyenleri, kalite güvencesi ve akreditasyon alanında çalışan uzmanları, politika yapıcıları ve uluslararası kurum temsilcilerini bir araya getirecek.

Programda müfredat dönüşümünden ölçme-değerlendirme süreçlerine, akademik standartlardan kurumsal sorumluluğa kadar yükseköğretimin geleceğini ilgilendiren başlıklar kapsamlı biçimde değerlendirilecek.

Çalıştayın açılış programında İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Abdullah Eren de yer alacak.

Etkinlik, üniversite eğitiminin kamusal güvenini koruyarak yapay zeka destekli dönüşüme nasıl uyum sağlayabileceğine ilişkin uluslararası düzeyde ortak bir düşünce zemini oluşturmayı amaçlıyor.

Programın ilk günü kamuya açık açılış konuşmaları, açılış dersi ve panel oturumlarıyla gerçekleştirilecek. İkinci gün ise yalnızca davetli katılımcılara açık yuvarlak masa toplantıları yapılacak.

Çalıştayın açılış dersi, University College London'da Öğrenme ve Yapay Zeka Profesörü olarak görev yapan Prof. Dr. Mutlu Çukurova tarafından verilecek.

Çukurova, "Üretici YZ'yi Yükseköğretimde Yeniden Çerçevelemek: Performans Kazanımlarından İnsan-YZ Takım Çalışmasına" başlıklı konuşmasında, üretici yapay zekanın eğitim süreçlerine etkisini, öğrencilerde önem kazanan yeni yetkinlikleri ve değerlendirme modellerinin bu gerçeklik karşısında nasıl yeniden tasarlanması gerektiğini ele alacak.

Program kapsamında ayrıca "Gelecek Hazırlığı, Yapay Zeka Yönetişimi ve Kurumsal Güven" başlıklı panel düzenlenecek. Panelde, üniversitelerin teknolojik dönüşüm karşısında akademik standartları nasıl koruyabileceği, mezunlarını geleceğin ihtiyaçlarına nasıl hazırlayabileceği ve kurumlara duyulan güveni hangi ilkelerle güçlendirebileceği tartışılacak.

Etkinliğin önemli çıktılarından biri ise "Şuurlu Gelecekler Imperial Bildirgesi" olacak. Türkiye, İngiltere ve farklı ülkelerden katılımcıların katkısıyla hazırlanacak bildirgede, yükseköğretimde bütünlük, yönetişim, kurumsal sorumluluk, veri güvenliği ve yetkinlik geliştirme alanlarında ortak ilkeler ile temel taahhütlerin ortaya konulması hedefleniyor.

Imperial College London'ın South Kensington kampüsünde 3-4 Temmuz'da düzenlenecek çalıştayın ilk günü ücretsiz gerçekleştirilecek, ancak kayıt zorunlu olacak.

Program detaylarına ve konuşmacı bilgilerine organizasyonun resmi kanalları üzerinden ve "https://star.org.tr" adresinden erişilebilecek.