Yükseköğretimde Yapay Zeka Çalıştayı Londra'da - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yükseköğretimde Yapay Zeka Çalıştayı Londra'da

01.06.2026 22:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

3-4 Temmuz'da Londra'da yükseköğretimde yapay zeka dönüşümü ele alınacak uluslararası çalıştay düzenlenecek.

Yapay zeka çağında yükseköğretimin geleceğinin ele alınacağı "Yükseköğretimde Şuurlu Gelecekler Çalıştayı", 3-4 Temmuz'da Londra'da düzenlenecek.

İbn Haldun Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, yükseköğretimin yapay zeka çağında karşı karşıya kaldığı dönüşüm, Londra'da düzenlenecek uluslararası çalıştayda ele alınacak.

İbn Haldun Üniversitesi, Sosyal Beşeri Temel Bilimler Akreditasyon ve Rating Derneği (STAR) ve Hamad Bin Khalifa Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenecek "Conscious Futures in Higher Education/Yükseköğretimde Şuurlu Gelecekler Çalıştayı", 3-4 Temmuz'da Imperial College London ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Üniversitelerin yeni döneme nasıl hazırlanması gerektiğine odaklanacak çalıştay, üst düzey yöneticileri, akademisyenleri, kalite güvencesi ve akreditasyon alanında çalışan uzmanları, politika yapıcıları ve uluslararası kurum temsilcilerini bir araya getirecek.

Programda müfredat dönüşümünden ölçme-değerlendirme süreçlerine, akademik standartlardan kurumsal sorumluluğa kadar yükseköğretimin geleceğini ilgilendiren başlıklar kapsamlı biçimde değerlendirilecek.

Çalıştayın açılış programında İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Abdullah Eren de yer alacak.

Etkinlik, üniversite eğitiminin kamusal güvenini koruyarak yapay zeka destekli dönüşüme nasıl uyum sağlayabileceğine ilişkin uluslararası düzeyde ortak bir düşünce zemini oluşturmayı amaçlıyor.

Programın ilk günü kamuya açık açılış konuşmaları, açılış dersi ve panel oturumlarıyla gerçekleştirilecek. İkinci gün ise yalnızca davetli katılımcılara açık yuvarlak masa toplantıları yapılacak.

Etkinliğin önemli çıktılarından biri "Şuurlu Gelecekler Imperial Bildirgesi" olacak

Çalıştayın açılış dersi, University College London'da Öğrenme ve Yapay Zeka Profesörü olarak görev yapan Prof. Dr. Mutlu Çukurova tarafından verilecek.

Çukurova, "Üretici YZ'yi Yükseköğretimde Yeniden Çerçevelemek: Performans Kazanımlarından İnsan-YZ Takım Çalışmasına" başlıklı konuşmasında, üretici yapay zekanın eğitim süreçlerine etkisini, öğrencilerde önem kazanan yeni yetkinlikleri ve değerlendirme modellerinin bu gerçeklik karşısında nasıl yeniden tasarlanması gerektiğini ele alacak.

Program kapsamında ayrıca "Gelecek Hazırlığı, Yapay Zeka Yönetişimi ve Kurumsal Güven" başlıklı panel düzenlenecek. Panelde, üniversitelerin teknolojik dönüşüm karşısında akademik standartları nasıl koruyabileceği, mezunlarını geleceğin ihtiyaçlarına nasıl hazırlayabileceği ve kurumlara duyulan güveni hangi ilkelerle güçlendirebileceği tartışılacak.

Etkinliğin önemli çıktılarından biri ise "Şuurlu Gelecekler Imperial Bildirgesi" olacak. Türkiye, İngiltere ve farklı ülkelerden katılımcıların katkısıyla hazırlanacak bildirgede, yükseköğretimde bütünlük, yönetişim, kurumsal sorumluluk, veri güvenliği ve yetkinlik geliştirme alanlarında ortak ilkeler ile temel taahhütlerin ortaya konulması hedefleniyor.

Imperial College London'ın South Kensington kampüsünde 3-4 Temmuz'da düzenlenecek çalıştayın ilk günü ücretsiz gerçekleştirilecek, ancak kayıt zorunlu olacak.

Program detaylarına ve konuşmacı bilgilerine organizasyonun resmi kanalları üzerinden ve "https://star.org.tr" adresinden erişilebilecek.

Kaynak: AA

Etkinlikler, Yapay Zeka, Teknoloji, Londra, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yükseköğretimde Yapay Zeka Çalıştayı Londra'da - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Salim Güran: Bugün sadece Narin’in hakkını kaybetmediler, bütün ailenin hakkını yok ettiler Salim Güran: Bugün sadece Narin'in hakkını kaybetmediler, bütün ailenin hakkını yok ettiler
ABD ve Suriye’den sürpriz görüşme Şara’nın Trump’tan kritik bir isteği var ABD ve Suriye'den sürpriz görüşme! Şara'nın Trump'tan kritik bir isteği var
Netanyahu, Beyrut’a hava saldırıları düzenlemek için Trump’tan onay istedi Netanyahu, Beyrut'a hava saldırıları düzenlemek için Trump'tan onay istedi
Merdivenden düşen adam hayatını kaybetti Merdivenden düşen adam hayatını kaybetti
İran, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın istifa ettiği iddiasını yalanladı İran, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın istifa ettiği iddiasını yalanladı
Kuveyt genelinde sirenler çalıyor Füze ve İHA’lara müdahale ediliyor Kuveyt genelinde sirenler çalıyor! Füze ve İHA'lara müdahale ediliyor

22:23
A Milli Takımımız Kuzey Makedonya’yı sahadan sildi
A Milli Takımımız Kuzey Makedonya'yı sahadan sildi
21:17
CHP’de 111 milletvekilinden ortak bildiri: 12 Temmuz’da olağanüstü kurultay yapılsın
CHP'de 111 milletvekilinden ortak bildiri: 12 Temmuz’da olağanüstü kurultay yapılsın
20:59
Erdoğan ailesinde bebek sevinci: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın torun sayısı 10’a yükseldi
Erdoğan ailesinde bebek sevinci: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torun sayısı 10'a yükseldi
20:53
İran’ın resti Trump’ı korkuttu: İsrail Lübnan’a asker göndermeyecek
İran'ın resti Trump'ı korkuttu: İsrail Lübnan'a asker göndermeyecek
20:38
Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı’nda 7 oyuncuyla yollar ayrıldı
Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nda 7 oyuncuyla yollar ayrıldı
19:54
Tarkan ücretsiz konser verecek
Tarkan ücretsiz konser verecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2026 22:58:23. #7.13#
SON DAKİKA: Yükseköğretimde Yapay Zeka Çalıştayı Londra'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.