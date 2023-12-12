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Yüksekova beyaza büründü - Son Dakika
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Yüksekova beyaza büründü

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürünürken, görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Yoğun kar yağışı ve sis hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Sürücüler trafikte güçlük çekerken, vatandaşlar zor anlar yaşıyor. Kar kalınlığı 30 santimetreyi geçerken, karla mücadele ekipleri hazır bekletiliyor.

12.12.2023 - 09:06,
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Yüksekova beyaza büründü

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürünürken, görüş mesafesi ise yer yer 10 metreye kadar düştü.

Yüksekova ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve sis hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürürken, sürücüler ise trafikte ilerlemekte güçlük çekti. İşe ve okula gitmek isteyen vatandaşlar zor anlar yaşarken, görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü.

Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 30 santimetreyi geçerken, karla mücadele ekipleri ise yaşanacak olumsuz bir durum için hazır bekletiliyor.

Yüksekova beyaza büründü
Kaynak: İHA
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