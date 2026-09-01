Yüksekova'da 2026-2027 adli yılı törenle başladı, Başsavcı Temizyürek mesaj verdi - Son Dakika
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Yüksekova'da 2026-2027 adli yılı törenle başladı, Başsavcı Temizyürek mesaj verdi

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2026-2027 adli yılı, adliye bahçesinde düzenlenen törenle başladı. Yüksekova Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Necati Temizyürek, adaletin devletin vatandaşlara sunduğu en temel güvencelerden biri olduğunu belirterek, yargı mensuplarının her dosyaya aynı dikkatle ve vicdani sorumlulukla yaklaşması gerektiğini vurguladı. Törene hakimler, savcılar, avukatlar ve adliye personeli katıldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 2026-2027 adli yılının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

Yüksekova Adliyesi'nin bahçesinde gerçekleştirilen törene, Yüksekova Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Necati Temizyürek, Adalet Komisyonu Başkanı Safa Tarkan, hakimler, Cumhuriyet savcıları, avukatlar ve adliye personeli katıldı.

Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Necati Temizyürek, yaptığı konuşmada, yeni adli yılın yargı camiasına hayırlı olmasını diledi.

Adaletin devletin vatandaşlarına sunduğu en temel güvencelerden biri olduğunu belirten Temizyürek, vatandaşların adliyeden yalnızca uyuşmazlıklarının çözülmesini değil, dinlenilmeyi, anlaşılmayı ve haklarına zamanında kavuşmayı beklediğini ifade etti.

Yargı mensuplarının her dosyaya aynı dikkatle, her vatandaşa aynı saygıyla ve her karara vicdani sorumlulukla yaklaşması gerektiğini vurgulayan Temizyürek, yargının gücünün bağımsızlık, tarafsızlık ve toplumda oluşturduğu güvenden kaynaklandığını kaydetti.

Yüksekova'nın kendine özgü coğrafi ve sosyal şartlarının bulunduğuna dikkati çeken Temizyürek, adalet hizmetlerinin etkin şekilde yürütülmesi için hakim, savcı, avukat ve adliye personelinin özveriyle çalışmaya devam edeceğini belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yüksekova'da 2026-2027 adli yılı törenle başladı, Başsavcı Temizyürek mesaj verdi - Son Dakika

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