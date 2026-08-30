Yüksekova'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajının okunmasıyla devam eden törende öğrenciler şiir okudu. Törene Kaymakam Volkan Hülür, askeri yetkililer, siyasi parti temsilcileri ve kurum amirleri katıldı.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Hükümet Konağı bahçesinde gerçekleştirilen törende, Atatürk Anıtı'na çelenkler sunuldu, ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajının okunduğu tören, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmanın yapılmasıyla devam etti.
Öğrencilerin şiir okumasıyla sona eren tören, Kaymakam Volkan Hülür'ün makamında tebrikleri kabul etmesiyle sona erdi.
Törene Garnizon Komutanı Piyade Albay Ali Sığırtmaç, Yüksekova Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Necati Temizyürek, Büyükçiftlik Belde Belediye Başkanı Çayan Çiçek, AK Parti İlçe Başkanı Burhan Yaşar, CHP İlçe Başkanı Selim Genç, MHP İlçe Başkanı Yıldırım Öztepe, BBP İlçe Başkanı Fırat Açıkel, Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Özdemir, Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen, Şoförler Odası Başkanı Selami Durna, kurum amirleri, asker ve polisler katıldı.
Son Dakika › Güncel › Yüksekova'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?