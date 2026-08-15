Yüksekova'da Akaryakıt İstasyonunda Yangın - Son Dakika
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Yüksekova'da Akaryakıt İstasyonunda Yangın

Yüksekova\'da Akaryakıt İstasyonunda Yangın
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Yüksekova'da bir otomobil, akaryakıt istasyonundan çıkınca alev aldı; 3 kişi yaralandı.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde akaryakıt istasyonundan yakıt aldıktan sonra hareket eden otomobil, kısa süre sonra alev aldı. Yangında araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Olay, Yüksekova ilçesi Esendere yolundaki akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Mesut Akyol'un yakıt aldığı 30 AAG 756 plakalı otomobil, istasyondan çıktığı sırada alev alıp, yanmaya başladı. Alevlerin sardığı otomobilden çıkmayı başaran Akyol ve iki oğlu, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı baba ve iki oğlu, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Otomobildeki yangın ise itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Yüksekova'da Akaryakıt İstasyonunda Yangın - Son Dakika

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