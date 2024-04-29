Hakkari\'de bataklığa saplanan inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bataklığa saplanan inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Esentepe Mahallesi'ndeki Pizok bölgesinde otlayan inek bataklığa saplandı.

Hayvanın sahibi ve çevredekiler, ineği çıkaramayınca itfaiyeden yardım istedi.

Bunun üzerine mahalleye yönlendirilen ekipler, vatandaşların da yardımıyla ineği halat ile bulunduğu yerden çıkardı.

İneğin sahibi ekiplere ve vatandaşlara teşekkür etti.