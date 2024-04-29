Hakkari'de bataklığa saplanan inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika
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Hakkari'de bataklığa saplanan inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Hakkari\'de bataklığa saplanan inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'nde otlayan bir inek, Pizok bölgesindeki bataklığa saplandı. İnek sahibi ve çevredekilerin yardım istemesi üzerine itfaiye ekipleri olay yerine yönlendirildi. Vatandaşların da yardımıyla ekipler, ineği halat yardımıyla bataklıktan çıkardı. İnek sahibi, ekiplere ve vatandaşlara teşekkür etti.

29.04.2024 21:59
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bataklığa saplanan inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Esentepe Mahallesi'ndeki Pizok bölgesinde otlayan inek bataklığa saplandı.

Hayvanın sahibi ve çevredekiler, ineği çıkaramayınca itfaiyeden yardım istedi.

Bunun üzerine mahalleye yönlendirilen ekipler, vatandaşların da yardımıyla ineği halat ile bulunduğu yerden çıkardı.

İneğin sahibi ekiplere ve vatandaşlara teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hakkari'de bataklığa saplanan inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hakkari'de bataklığa saplanan inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika
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