Yüksekova'da Besicilerin Su Sorunu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yüksekova'da Besicilerin Su Sorunu

Yüksekova\'da Besicilerin Su Sorunu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bağdaş köyündeki besiciler, hayvanlarına su bulmakta zorlanıyor ve gölet talep ediyor.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine bağlı Bağdaş köyünün Gedikli mezrasındaki yaylalara çıkan besiciler, su sıkıntısı nedeniyle hayvanlarını her gün yaklaşık 3 kilometre yürütüp köye getirmek zorunda kalıyor. Köy çeşmesinde koyunlarının su ihtiyacını gideren besiciler, süt sağımını da burada yapıyor. Besiciler, yetkililerden yaylaya gölet yapılmasını istiyor.

Yüksekova'ya yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Bağdaş köyünün Gedikli mezrasında yaşayan besiciler, yaz aylarında küçükbaşlarını otlatmak için yaylalara çıkarıyor. Ancak yaylada hayvanların su ihtiyacını karşılayabilecek herhangi bir kaynak bulunmuyor. Sıcak havalarda hayvanlarının susuz kalmasını istemeyen besiciler, sürülerini her gün yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki köye indirmek zorunda kalıyor. Köy çeşmesinde hayvanlarını sulayan besiciler, ardından süt sağımını da burada gerçekleştiriyor. İşlemlerin tamamlanmasının ardından sürüler yeniden yaylaya çıkarılıyor.

'30 YILDIR AYNI SORUNU YAŞIYORUZ'

Yaylada su bulunmamasının kendilerini zor durumda bıraktığını belirten Şerife Ayhan, yaklaşık 30 yıldır aynı sıkıntıyı yaşadıklarını söyledi. Ayhan, "30 yıldır hayvanlarımız köyün içindeki çeşmeden su ihtiyaçlarını karşılıyor. Diğer köylere baktığınızda yaylalarında hayvanları için su göletleri yapılmış. Koyunlarını sağmak için yaylalara gidiyorlar. Bizde tam tersi, koyunlarımızı sağmak için köye getiriyoruz. Bütün günümüz koyunların içinde geçiyor" dedi.

'YAYLAMIZA GÖLET YAPILMASINI İSTİYORUZ'

Ayhan, çobanların her gün aynı yolu gidip geldiğini ve bunun yorucu olduğunu da belirterek, "Yaylalarımız var, ancak hayvanlarımızın içecek suyu yok. Hayvanlarımızı her gün 3 kilometre boyunca köye indirmek zorunda kalıyoruz. Burada çeşmeden su içirip tekrar yaylaya çıkarıyoruz. Çok zorlanıyoruz. Yaylamıza bir gölet yapılmasını istiyoruz. Hayvanlarımız kendi yaylamızda su içsin. Biz de hayvanlarımızın bakımını ve sağımını yaylada yapabilelim. Yaylaya yapılacak bir su göleti bölgedeki hayvancılığın devamı açısından büyük önem taşıyor. Bu konuda yetkililerden çözüm bekliyoruz. Diğer köylere baktığımızda kendimizi dışlanmış gibi hissediyoruz. Çevre köylerdeki berivanlar (süt sağan kadın) atlarla, arabalarla yaylalarına gidip koyunlarını sağıyorlar. Biz ise koyunlarımızı köyün girişine getirip su içirdikten sonra köyün içinde sağımını yapıyoruz. Köydeki komşularımız tozdan dolayı kapılarını, pencerelerini açamıyor. Çevre köylüler gibi biz de yaylalarımıza yol ve su göletleri istiyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Yüksekova, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yüksekova'da Besicilerin Su Sorunu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kalp krizi geçiren adam hastane bahçesinde can verdi Kalp krizi geçiren adam hastane bahçesinde can verdi
Yalova’da düşen F-16 üstlerinden böyle geçmiş Yeni görüntüler Yalova'da düşen F-16 üstlerinden böyle geçmiş! Yeni görüntüler
Hain FETÖ’cünün ablası da hapsi boyladı Hain FETÖ'cünün ablası da hapsi boyladı
Göbeklitepe’de yeni kazılarda dörtgen planlı yapılar bulundu Göbeklitepe'de yeni kazılarda dörtgen planlı yapılar bulundu
Emekli profesörün evinden çıkanlar ekipleri hayrete düşürdü Emekli profesörün evinden çıkanlar ekipleri hayrete düşürdü
İspanya Süper Kupası İstanbul’da Arda Güler ve Yamal geliyor İspanya Süper Kupası İstanbul'da! Arda Güler ve Yamal geliyor

11:11
Erhan Çelik’in doktor eşi Özlem Gültekin hayatını kaybetti
Erhan Çelik'in doktor eşi Özlem Gültekin hayatını kaybetti
11:06
Yok artık Lukaku Daha sahaya çıkmadan taraftarı kendine hayran bıraktı
Yok artık Lukaku! Daha sahaya çıkmadan taraftarı kendine hayran bıraktı
10:39
UltrAslan dağılıyor mu Şirin’in o sloganı pahalıya patladı: Tüm faaliyetlerimiz sonlandırılmıştır
UltrAslan dağılıyor mu? Şirin'in o sloganı pahalıya patladı: Tüm faaliyetlerimiz sonlandırılmıştır
10:27
Taciz suçlaması ile darbedilen CHP’li vekil Ahmet Baran Yazgan ihraç ediliyor
Taciz suçlaması ile darbedilen CHP'li vekil Ahmet Baran Yazgan ihraç ediliyor
10:17
Giresun’da şiddetli yağış Keşap ilçesinde sele kapılan 2 kişi kayboldu
Giresun'da şiddetli yağış! Keşap ilçesinde sele kapılan 2 kişi kayboldu
10:16
AK Parti 25 yaşında: 14 Ağustos 2001’den çeyrek asırlık siyasi yolculuğa
AK Parti 25 yaşında: 14 Ağustos 2001’den çeyrek asırlık siyasi yolculuğa
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2026 11:47:13. #7.12#
SON DAKİKA: Yüksekova'da Besicilerin Su Sorunu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.