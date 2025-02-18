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Yüksekova'da buz sarkıtları 2 metreyi geçti

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde soğuk havaların etkisiyle evlerinin çatılarında sarkan buz sarkıtları 2 metreyi geçti.

Yüksekova ilçesinde aşırı soğuklar nedeniyle iş yeri ve evlerin çatılarında uzun buz sarkıtları oluştu. Geceleri hava sıcaklığının eksi 15 dereceye kadar düştüğü ilçede ev ve iş yerlerinin çatılarında buz sarkıtları oluştu. Yaklaşık 2 metreyi aşan buz sarkıtları tehlike oluştururken, vatandaşların bu konuda dikkatli olması gerektiği belirtildi.

İlçenin resmen buz kestiğini belirten Bünyamin Genç, "Havalar geceleri baya soğuyor. Gördüğünüz gibi buz sarkıtları 2 metreyi geçmiş durumda. Kesinlikle dikkat edilmeli, çatıların altından geçenler dikkat edilmeli. İnşallah kısa sürede hava düzelir" dedi.