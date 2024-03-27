Yüksekova'da çiftçilerin kış zorluğu devam ediyor
HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin yüksek kesimlerinde hayvancılık yapan besiciler, nisan ayına sayılı günler kala bitmeyen kış zorluğuyla mücadele ederek hayvanlarına bakıyorlar.
Kış mevsiminin çetin geçtiği Yüksekova ilçesinde, geçtiğimiz aylarda yağışlar nedeniyle tek katlı ev ve ahırların kar altında kaldığı köylerde yaşayan vatandaşlar, hem karla mücadele ediyordu hem de zor şartlarda hayvanlarını beslemeye çalışıyor. Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden biri olan Yüksekova ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki ve 200 haneye sahip Kısıklı köyünde son yağışlara rağmen zorlu kış sürecinde çiftçilik devam ediyor.
Bir yandan ev ile ahırların üzerinde ve önünde biriken karları temizleyen köylüler, bir yandan da en önemli geçim kaynakları olan hayvanların bakımını sağlıyorlar. Yazın mera ve yaylalarda biçtikleri otları ahırlarına yakın bölgelere istifleyen köylüler, yemleri kar altından güçlükle çıkarıp bazen sırtlarında, bazen de eşek ve kızaklarla kar örtüsünün üzerine sererek hayvanlarını yemliyorlar.
6 ay boyunca zorlu bir kış süreci yaşadıklarını belirten Osman Özdemir, "Her sene olduğu gibi yine zorlu bir kış süreci yaşadık, hala da yaşıyoruz. Yaz boyunca hayvanlarımız hep meralarda ama kış olunca içeride veya kapı önlerinde bakıyoruz. Bizler sadece hayvancılıkla uğraşıyoruz. Tek geçim kaynağımız budur. Zaten şehirde öyle bir iş de yok gidip yapalım. Tüm köy olarak sadece hayvancılık yaparak çocuklarımıza bakıyoruz. Allah bu durumda herkesin yardımcısı olsun. Kısacası kış demek çiftçiye zorlu süreç demektir" dedi.
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