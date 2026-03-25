Yüksekova'da Çığ Sonrası Yol Açma Çalışması

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çığ nedeniyle ulaşıma kapanan köy yolunda çalışma başlatıldı.
İlçeye 40 kilometre mesafedeki Yeşiltaş köyü girişindeki yola 3 gün önce çığ düştü.
Toplam 4 evin tedbir amaçlı tahliye edildiği ve bazı meyve ağaçlarının zarar gördüğü bölgede, çığ riski nedeniyle çalışma yapılamamıştı.
İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri, uygun hava koşullarının oluşmasıyla bölgede çalışma başlattı.
Kar kalınlığının yer yer 5 metreye ulaştığı yolda karla mücadele eden ekipler, yolu kısa sürede açmayı planlıyor.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?