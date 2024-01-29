Yüksekova'da düşen çığ nedeniyle kapanan yol ulaşıma açıldı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde inen çığ sonrası kapanan yol, karla mücadele ekipleri tarafından yoğun mücadelenin ardından ulaşıma açıldı.

Yüksekova ilçe merkezine 50 kilometre uzaklıkta bulunan Dağlıca köyü yolunda yoğun kar yağışıyla birlikte çığ indi. Çığdan dolayı yolun kapalı olması üzerine Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve Yüksekova İlçe Özel İdare Müdürlüğü Şantiye Şefliği ekipleri harekete geçti. Yaklaşık 8 metreyi geçen kar kalınlığında zorlukla ilerleyen ekipler, çığ tehlikesine rağmen tünel açarak yoldan ilerlediler. Yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşın mağdur olmaması için gece gündüz yoğun bir çalışma yürüten ekiplerin açtığı yollar ise tünelleri andırdı. Ekipler ise yola inen devası çığdan tünel açarak içinde geçtiler. Açılan yollarda oluşan kar tünelleri görenleri şaşırtırken kar kalınlığının yer yer 8 metreyi bulduğu yolun tamamı açılması için çalışma yürütülüyor.

Öte yandan karla mücadele ekipleri, yolları açık tutmak için gece-gündüz çalışıyor.