Yüksekova'da Firari Hükümlü ve 45 Kilogram Esrar Yakalandı - Son Dakika
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Yüksekova'da Firari Hükümlü ve 45 Kilogram Esrar Yakalandı

29.06.2026 20:58
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Hakkari Yüksekova'da 13 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari bir hükümlü minibüste yakalandı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hakkında 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlünün kullandığı minibüste 45 kilogram esrar ele geçirildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Ekiplerin yürüttüğü fiziki ve teknik takip çalışmaları sonucu "uyuşturucu madde ticareti" suçundan 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve uzun süredir aranan hükümlü, ilçede kullandığı minibüste yakalandı.

Minibüste yapılan aramada, çeşitli bölümlere gizlenmiş 45 kilogram esrar ele geçirildi.

Yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Yüksekova, Güvenlik, 3. Sayfa, Hakkari, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yüksekova'da Firari Hükümlü ve 45 Kilogram Esrar Yakalandı - Son Dakika

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