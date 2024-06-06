Yüksekova'da Türkiye Çevre Haftası etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Yüksekova'da Türkiye Çevre Haftası etkinliği düzenlendi

Yüksekova\'da Türkiye Çevre Haftası etkinliği düzenlendi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Türkiye Çevre Haftası dolayısıyla yapılan etkinlikte, 250 gönüllü genç ve öğrenci çöp topladı. Toplanan çöpler Yüksekova Belediyesi'ne ait çöp toplama aracına yüklendi. Polis ekipleri de güzergahta önlem aldı. Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İlhan Yılmaz, her yıl düzenli olarak gerçekleştirdikleri etkinliğin farkındalık oluşturmak amacıyla yapıldığını belirtti.

06.06.2024 14:43
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Türkiye Çevre Haftası dolayısıyla çevre temizliği etkinliği düzenlendi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Gençlik Merkezi iş birliğiyle çevre konusunda farkıntalık oluşturmak amacıyla yapılan etkinlikte, yaklaşık 250 gönüllü genç ve öğrenci çöp topladı.

Gönüllülerin, Selahaddin Eyyubi Havalimanı Kavşağı'ndan Sabancı Kavşağı'na kadar topladığı çöpler, Yüksekova Belediyesi'ne ait çöp toplama aracına yükledi.

Polis ekipleri de söz konusu güzergahta olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İlhan Yılmaz, Çevre Haftası dolayısıyla etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Bu faaliyeti her yıl yaptıklarını belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"Farkındalık oluşturmak adına gençlik merkezi gönüllülerimiz ve öğrencilerimizle sokaklarda vatandaşlarımızın dikkatini çekmek amacıyla böyle bir çalışma yaptık. Yaklaşık 250 öğrencimiz, gönüllü gencimiz ve çalışanımızla havaalanı kavşağından Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün bulunduğu tesislere kadar çöp topladık. Her yıl düzenli olarak bunu yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. 50 bin metrekareye yakın parkımız var. Burada da her hafta düzenli şekilde çöp topluyoruz."

Kaynak: AA

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